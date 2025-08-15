Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra

Washington több lehetőséget is mérlegel Oroszország energiabevételeinek csökkentésére, ha a pénteki alaszkai találkozó eredménytelenül zárul

- közölték bennfentes források. A két legnagyobb orosz olajtermelő vállalat elleni szankciók mellett felmerült az orosz olajszállító hajók elleni további korlátozások bevezetése, valamint pótlólagos vámok kivetése az orosz olaj vásárlóira, köztük Kínára is.

A Kreml-közeli Igor Secsin által vezetett állami Rosznyeft és a magánkézben lévő Lukoil együttesen Oroszország nyersolaj-exportjának közel felét adja.

A szankciók belengetése az amerikai tárgyalási taktika része, amely azt hivatott demonstrálni, hogy a Trump-adminisztráció kész fokozni a nyomást Oroszországra. Trump már korábban is alkalmazott gazdasági eszközöket nyomásgyakorlásra, például 50%-ra emelte az Indiára kivetett vámokat az orosz olajvásárlások miatt,

ami a források szerint hozzájárult ahhoz, hogy Putyin tárgyalóasztalhoz üljön.

