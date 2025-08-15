Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra

Washington több lehetőséget is mérlegel Oroszország energiabevételeinek csökkentésére, ha a pénteki alaszkai találkozó eredménytelenül zárul
- közölték bennfentes források. A két legnagyobb orosz olajtermelő vállalat elleni szankciók mellett felmerült az orosz olajszállító hajók elleni további korlátozások bevezetése, valamint pótlólagos vámok kivetése az orosz olaj vásárlóira, köztük Kínára is.
A Kreml-közeli Igor Secsin által vezetett állami Rosznyeft és a magánkézben lévő Lukoil együttesen Oroszország nyersolaj-exportjának közel felét adja.
A szankciók belengetése az amerikai tárgyalási taktika része, amely azt hivatott demonstrálni, hogy a Trump-adminisztráció kész fokozni a nyomást Oroszországra. Trump már korábban is alkalmazott gazdasági eszközöket nyomásgyakorlásra, például 50%-ra emelte az Indiára kivetett vámokat az orosz olajvásárlások miatt,
ami a források szerint hozzájárult ahhoz, hogy Putyin tárgyalóasztalhoz üljön.
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
