Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra
Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra

Portfolio
Az Egyesült Államok szankciókat fontolgat a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajvállalatok ellen, amennyiben a Trump-Putyin csúcstalálkozó nem hoz előrelépést az ukrajnai tűzszünet ügyében - írta a Bloomberg bennfentes információkra hivatkozva.

Washington több lehetőséget is mérlegel Oroszország energiabevételeinek csökkentésére, ha a pénteki alaszkai találkozó eredménytelenül zárul

- közölték bennfentes források. A két legnagyobb orosz olajtermelő vállalat elleni szankciók mellett felmerült az orosz olajszállító hajók elleni további korlátozások bevezetése, valamint pótlólagos vámok kivetése az orosz olaj vásárlóira, köztük Kínára is.

A Kreml-közeli Igor Secsin által vezetett állami Rosznyeft és a magánkézben lévő Lukoil együttesen Oroszország nyersolaj-exportjának közel felét adja.

A szankciók belengetése az amerikai tárgyalási taktika része, amely azt hivatott demonstrálni, hogy a Trump-adminisztráció kész fokozni a nyomást Oroszországra. Trump már korábban is alkalmazott gazdasági eszközöket nyomásgyakorlásra, például 50%-ra emelte az Indiára kivetett vámokat az orosz olajvásárlások miatt,

ami a források szerint hozzájárult ahhoz, hogy Putyin tárgyalóasztalhoz üljön.

Kapcsolódó cikkünk

Elkezdődött Putyin és Trump tárgyalása, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Napok alatt összeomlott az orosz betörés, baj van a legendás Patriot-rendszerekkel - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

