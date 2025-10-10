  • Megjelenítés
 
Válaszúthoz közeledik a mesterséges intelligencia, sokan az összeomlástól tartanak

A mesterséges intelligencia napjaink egyik legfontosabb és legnagyobb hatású technológiai trendje: iparágakat formál át, új üzleti modelleket szül, és hosszú távon valódi termelékenységi ugrást ígér. Viszont egyre aggasztóbbá válik az a mindent elsöprő lelkesedés, ami köré épült. A tőzsdéken és a kockázati tőkepiacon egyre inkább a hype, nem pedig a fundamentumok vezetik az árazásokat: az AI-cégek értékeltségei történelmi szinteken járnak, a befektetők pedig versenyt futnak azért, hogy ne maradjanak le a következő nagy dobásról. A hype olyan mértékű, hogy már a piac legbefolyásosabb szereplői - Sam Altman, Jeff Bezos vagy épp a Bank of England - is lufiról beszélnek. De vajon meddig lehet ezt még fújni, és mi történik, ha a narratíva egyszer meginog? Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Túl nagy a lelkesedés

Az elmúlt évek legmeghatározóbb tőzsdei narratívája az AI-sztori. Sokan úgy vélik, hogy a technológia olyan volumenű változásokat fog hozni, mint anno az internet. A befektetők bőkezűen jutalmazzák azokat a vállalatokat, amelyek kiveszik a részüket az ökoszisztéma kiépítéséből, melynek köszönhetően néhány vállalat - chipgyártók, felhőszolgáltatók és egy maroknyi szoftverplatform - piaci értéke az egekbe szökött, miközben a befektetők rohannak, hogy elcsípjék a busás hozamokat. Magas jövőbeli profitígéretek, elképesztő értékeltségekkel záruló kockázati tőkebefektetési körök, sorban bejelentett AI-partnerségek, befektetői FOMO, és elszálló árfolyamok.

Nehéz lenne elvitatni az AI jelentőségét, hiszen ahogy a JP Morgan Asset Management piaci és befektetési stratégiáért felelős elnöke, Michael Cembalest írja egy szeptemberi elemzésében: az AI-hoz kapcsolódó részvények az S&P 500 hozamának 75%-át, a profitnövekedés 80%-át és a capex növekedésének 90%-át tették ki a ChatGPT 2022 novemberi megjelenése óta. 

2025 első kilenc hónapjában nyolc vezető AI cég összesen mintegy 4300 milliárd dollárral növelte piaci értékét - ez összehasonlítható egész iparágak vagy országok vállalati értékével. A növekedés erősen koncentrált, egyedül az Nvidia több mint 1 000 milliárd dollárral járult hozzá, a többit pedig a Microsoft, az Alphabet, az Oracle és néhány másik vállalat adta.

