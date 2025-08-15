  • Megjelenítés
Rakétákkal szórja tele a feszült térséget Amerika, éppen a legnagyobb kihívó partjai közelében
Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek tárgyalásokat folytat további rakétaindító rendszerek telepítéséről, amelyek célja az elrettentés erősítése a vitatott dél-kínai-tengeri térségben - számolt be az ABC News.

Jose Manuel Romualdez, a Fülöp-szigetek washingtoni nagykövete csütörtökön bejelentette, hogy a két ország megvitatja további NMESIS (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System) rakétaindító rendszerek telepítésének lehetőségét, bár végleges döntés még nem született. Az amerikai hadsereg már 2023 áprilisában szállított Typhon nevű, közepes hatótávolságú rakétarendszert a Fülöp-szigetekre közös hadgyakorlat keretében, majd idén áprilisban egy hajók elleni rakétaindítót telepített Batanes tartományba, amely közel fekszik Tajvanhoz.

Kína határozottan tiltakozott az amerikai rakétarendszerek telepítése ellen, azzal vádolva Washingtont, hogy

ezzel Kína felemelkedését próbálja megakadályozni, és figyelmeztetve, hogy ez veszélyezteti a regionális stabilitást.

Peking felszólította a Fülöp-szigeteket a rakétaindítók eltávolítására, amit Ferdinand Marcos Jr. elnök vezetésével Manila elutasított. Romualdez szerint a tervezett rakétarendszereket a Dél-kínai-tengerre néző partvidéken telepítenék az agresszió elleni elrettentés megerősítésére.

A bejelentés egy manilai kereskedelmi és befektetési konferencia margóján történt, ahol Romualdez és Theresa Lazaro külügyminiszter amerikai vállalatokat bátorított a Fülöp-szigeteken történő befektetésre. A nagykövet hangsúlyozta, hogy

minden, a Fülöp-szigeteken befektetett amerikai dollár erősíti Amerika pozícióját az indo-csendes-óceáni térségben.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter márciusban Manilába látogatott, ahol kijelentette, hogy a Trump-adminisztráció szövetségeseivel együtt fokozni fogja az elrettentést a világ különböző pontjain, beleértve Kína egyre agresszívabb fellépését a Dél-kínai-tengeren. A feszültség a térségben tovább nőtt: szerdán az USA két hadihajót vezényelt a vitatott Scarborough-zátonyhoz egy „hajózási szabadság” művelet keretében, miután korábban két kínai hajó ütközött össze, miközben egy Fülöp-szigeteki parti őrség hajóját próbálták elűzni.

Címlapkép forrása: U.S. Marine Corps photo by Major Nick Mannweiler via Wikimedia Commons

