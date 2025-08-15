  • Megjelenítés
Találkozik ma Trump és Putyin, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Találkozik ma Trump és Putyin, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma este, magyar idő szerint várhatóan 9:30-kor kezdődik a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök személyes találkozója Alaszkában. Az eseménytől nem remélhető áttörés, már csak azért sem, mert az orosz haderő két fontos város, Pokrovszk és Kosztyantynivka körül is bekerítheti hamarosan az ukrán katonákat. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Oroszország Szamara régióját. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart

Ma este végre sor kerül a Putyin-Trump találkozóra Alaszkában. Korábban megjelentek sajtóhírek arról, hogy Moszkva igyekszik majd gazdasági alkukkal az oldalára állítani az amerikai elnököt, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy ez nem fog bejönni - írta a Sky News.

Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart
Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?

Nagyot mennek idén az európai védelmi részvények a felfokozott geopolitikai helyzet közepette és piaci szakértők szerint függetlenül attól, hogy mi lesz Vlagyimir Putyin és Donald Trump mai találkozójának eredménye, bőven van még potenciál a szektorban hosszabb távon. Megnéztük, hogy teljesítettek idén a legnagyobb európai védelmi részvények, hogy milyenek a növekedési kilátásaik, az árazásuk és hogy mit gondolnak az elemzők a papírokról.

Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít

Az amerikai sajtónak beszélt pár perce Donald Trump elnök, miközben Alaszkába repül a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozóra. Azt mondta, „valami lesz majd” a találkozó után, szerinte Oroszországnak is árt a háború.

Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Trump elindult Alaszkába

Az elnök gépe felszállt, kezdetét vette a hét órán át tartó repülőút Alaszkába.

A Trump-Putyin csúcs magyar idő szerint 21:30-kor indult, a Portfolio élőben tudósít majd.

(Sky nyomán)

Ukrán drónok Belgorod felett

A délután folyamán 11 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem a határ menti Belgorod megye légterében, sérültekről nincsen hír.

(TASZSZ)

Felrobbant egy orosz lőporgyár

Öt ember életét vesztette egy robbanás következtében, amely az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt - közölték a helyi hatóságok.

A sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sebesültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.

A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.

(MTI)

Megjelent az alaszkai amerikai delegáció névsora

A Reuters hasábjain megjelent a Trump-Putyin csúcson résztvevő amerikai delegáció névsora: az elnök mellett jelen lesz még

  • Marco Rubio külügyminiszter,
  • Scott Bessent pénzügyminiszter,
  • Howard Lutnick kereskedelmi miniszter
  • és John Ratcliffe CIA-igazgató is.
Orosz kézen Olekszandrohrad

A Donyeck megye nyugati részén található falu elfoglalását most jelentette be az orosz védelmi minisztérium.

Félelmetes új fegyvert vitt a frontra Oroszország: mesterséges intelligenciával vadássza le az ellenséget a V2U

Oroszország új, mesterséges intelligenciával működő felderítő drónt fejlesztett ki, amely képes más csapásmérő drónokkal együttműködni - közölte az Ukrainszka Pravda.

Félelmetes új fegyvert vitt a frontra Oroszország: mesterséges intelligenciával vadássza le az ellenséget a V2U
Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató

Négy lehetséges forgatókönyvet lát Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a mai Trump-Putyin találkozó kapcsán: a legvalószínűbb szerinte az, hogy az esemény nem hoz érdemi előrelépést a háború lezárása felé. Megjegyzi ugyanakkor: minden lépés, minden kommunikáció szükségszerűen a rendezés irányába vezethet és kisebb megállapodások születhetnek.

Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató
Drámai fordulat a háborúban: már a legendás Patriot-rendszerek sem bírnak el az orosz rakétákkal

Oroszország folyamatosan korszerűsíti ballisztikus rakétáit, az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszerek egyre nehezebben tudják elfogni őket - jelentette amerikai hírszerzési információkra hivatkozva a The War Zone.

Drámai fordulat a háborúban: már a legendás Patriot-rendszerek sem bírnak el az orosz rakétákkal
Megérkezett Lavrov Alaszkába

Nagyon úgy néz ki, hogy az orosz külügyminiszter "SZSZSZR" (Szovjetunió) feliratú pólóban vonult be a tárgyalásra.

Ukrán drón csapott Kurszk városba

Ukrán drón csapott egy orosz lakóházba, a határ menti Kurszk régió székhelyén. A támadásnak 11 sérültje van, 9-en kórházi ellátásásra szorulnak.

Merész trollkodással akarja megijeszteni Trump elnök Putyint – Ebből meg mi lesz?

Donald Trump elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Oroszország szövetségesét, Iránt bombázták – szúrták ki OSINT-oldalak. Trump ezen a támaszponton találkozik ma Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Merész trollkodással akarja megijeszteni Trump elnök Putyint – Ebből meg mi lesz?
Megjöttek a reggeli ukrán jelentések

Megjöttek az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentései: 97 drónnal támadták az oroszok Ukrajnát, ebből 68-at sikerült lelőni. Emellett 149 szárazföldi összecsapás történt a frontvonalon, zömében Pokrovszk körül.

(UP)

A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában

A Polymarketen megtett fogadások alapján mindössze 2% esélye van annak, hogy a mai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közti személyes találkozót tűzszünet követi.

A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában
Peszkov már Alaszkában van

Az orosz Kreml sajtótitkára egy étterembe tért be kísérőivel Anchorage-ban, Alaszka legnagyobb városában.

Peszkov ellen súlyos nemzetközi szankciók vannak érvényben.

Találatok Oroszország területén

Az ukrán haderő két sikeres találatról is beszámolt ma reggel Oroszország területén: az egyik csapás egy rjazani olajfinomító ellen történt, a másik Olja kikötőjét érte, ahol állítólag eltaláltak egy hajót, amely Iránból származó fegyvereket szállított.

A találatokat Oroszország nem erősítette meg.

(UP)

Orosz jelentés

Megjött az orosz légvédelem reggeli jelentése: 53 ukrán drónt lőttek le, elsősorban a Rosztov és Kurszk régiók fölött.

(RIA)

Kiszivárgott, mit akar Putyin elérni ma Donald Trumpnál - Ebből így nehezen lesz béke

Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági együttműködéssel próbálja majd oldalára állítani Donald Trump amerikai elnököt a mai, alaszkai csúcstalálkozón - tudta meg a The Guardian. A lap arra is kitér, hogy Putyin nem fogja elengedni az "annektált" ukrán régiókat, sőt, akár a Donbasz hivatalos elismerését is kérheti, mint orosz terület.

Kiszivárgott, mit akar Putyin elérni ma Donald Trumpnál - Ebből így nehezen lesz béke
Megérkeztek az orosz újságírók Alaszkába

Az orosz médiaszakemberek már Alaszkában vannak, nemzetközi kollégáikkal együtt olyan sokan vannak, hogy az Alaska Airlines Center stadionjában szállásolták el őket - írja a TASZSZ hírügynökség.

Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.

Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
21:00-kor lesz a nagy találkozó

Az orosz és az amerikai elnök alaszkai idő szerint délelőtt 11 órakor, azaz magyar idő szerint 21 órakor találkozik majd. Tegnap még 21:30-at mondott Moszkva, a program fél órával korábban kezdődik.

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

