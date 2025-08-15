Titokzatos eszköz jelent meg az F-CK-1-eseken - Vajon mire készül a ROCAF?

A napokban több olyan felvétel is nyilvánosságra kerül, amelyek azt mutatják, hogy a Kínai Köztársaság Légiereje (ROCAF) C-130H Hercules szállító repülőgépének szárnyai alá pilonokat rögzítettek. Bár a lap szerint egyáltalán nem biztos, hogy a tesztrepülés során látott eszközöket az F-CK-1-eshez szánják, erősíti ezt a feltételezést, hogy egy ugyanilyen projekt már elkezdődött Izrael számára.
A Hszüan Csi Projekt célja egy elektronikus ellentevékenység-vezérlő egység létrehozása, hasonlóan az Egyesült Államoknál már létező AN/ALQ-184-hez. Ezek zavarják vagy megtévesztik az ellenséges radarrendszereket, és felhasználható a gazdagép nyomon követésére és célzására. A programot a Nemzeti Chung-Shan Tudományos és Technológiai Intézete (NCSIST) vezeti, ami a korábbiakban már számos modern fegyverrendszer kifejlesztéséért felelt.
Testing of a NCSIST-developed ECM pod for Taiwan’s F-CK-1C/D has begun on a C-130H. The F-CK-1s never had an EW capability, apart from RWRs, and this is sorely desired by the ROCAF. pic.twitter.com/s0Lj1YYAVu https://t.co/s0Lj1YYAVu— Roy Choo (@RXRoy) August 13, 2025
A közvélemény által is megszemlélhető képeken aggodalmakat keltett, hogy az eszköz egyszerűen túl nagynak tűnt, ezt egy névtelen nyilatkozó el is ismerte, azzal, hogy „a rendszeren még van mit fejleszteni”. Ez azért nem elhanyagolható szempont, mivel korábban a ROCAF egy hasonló képességekkel bíró amerikai fejlesztés integrálhatóságát vizsgálta, ám akkor túl nagynak ítélték meg az eszközt, ezért elvetették annak a lehetőségét.
A másik gondot a csúszások okozzák: hivatalosan már 2023-ban át kellett volna adni, de mindez máig nem történt meg.
A határidők be nem tartása a tajvani hadiipar visszatérő gondja, több alakommal is jelentősen meghaladták a kitűzött időpontot. A Hszüan Csi Projekt eltolódásának magyarázata, hogy sokáig exportkorlátozás volt érvényben bizonyos amerikai csúcskategóriás alkatrészekre, ez pedig nehezítette a haladást. Bár a problémákat elvileg sikerült a meghatározott időpontra megoldani a sorozatgyártás mégsem indult el, mivel ismételten szigorítást vezetett be az Egyesült Államok.
Felmerült a kérdés, hogy miért a C-130H Herculest találták megfelelőnek a tesztelésre a F-CK-1 helyett. Ennek magyarázta, hogy a szállítógép jóval tágasabb kabinnal rendelkezik és stabil repülési jellemzőkkel bír, így alkalmasabb lehet az új eszközök kipróbálására. A másik szempont, hogy idővel ezek a gépek is kaphatnak majd a fejlesztésekből, Hollandiában korábban már hasonló fejlesztésekkel látták a C-130-asokat.
Az F-CK-1 vadászgépek számára is jelentős előrelépést fog jelenteni a modern elektronikus hadviseléshez elengedhetetlen eszköz, mivel egyelőre csak a kifejezetten kezdetleges radarfigyelmeztető vevőkre (RWR) támaszkodtak. Ezek a pilótát figyelmeztetik az ellenséges megfigyelőeszközök jelenlétére, de azok zavarására már nem alkalmasak. Összesen 129 gép modernizálását tervezik. A TWZ szerint a mostani előrelépés is megkérdőjelezhető, hogy mennyire biztosít megfelelő védelmet a kínai légierővel szemben. A tajvani hadiipar ugyanis komoly korlátokkal rendelkezik, a haladáshoz a nyugati hadiipari vállatok termékeire támaszkodnak nagyban.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
Robotizációs céget vesz a Delta Group
Aláírták az adásvételi szerződést.
A sorozatos csapások ellenére még áll az európai ország gazdasága
Mindenkit meglepve növekedett a svájci GDP.
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Itt van Trump véleménye.
Váratlan bejelentés: Szerbia orosz segítséggel építene atomerőművet
Az orosz energiára teszi fel a jövőjét.
Nagy meglepetés az amerikai fogyasztásban
Kijöttek a külkereskedelmi árak is.
Titokzatos eszköz jelent meg az F-CK-1-eseken - Vajon mire készül a ROCAF?
Régi lemaradást hoznának be ezekkel.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.