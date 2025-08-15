Titokzatos eszköz jelent meg az F-CK-1-eseken - Vajon mire készül a ROCAF?

A napokban több olyan felvétel is nyilvánosságra kerül, amelyek azt mutatják, hogy a Kínai Köztársaság Légiereje (ROCAF) C-130H Hercules szállító repülőgépének szárnyai alá pilonokat rögzítettek. Bár a lap szerint egyáltalán nem biztos, hogy a tesztrepülés során látott eszközöket az F-CK-1-eshez szánják, erősíti ezt a feltételezést, hogy egy ugyanilyen projekt már elkezdődött Izrael számára.

A Hszüan Csi Projekt célja egy elektronikus ellentevékenység-vezérlő egység létrehozása, hasonlóan az Egyesült Államoknál már létező AN/ALQ-184-hez. Ezek zavarják vagy megtévesztik az ellenséges radarrendszereket, és felhasználható a gazdagép nyomon követésére és célzására. A programot a Nemzeti Chung-Shan Tudományos és Technológiai Intézete (NCSIST) vezeti, ami a korábbiakban már számos modern fegyverrendszer kifejlesztéséért felelt.

Testing of a NCSIST-developed ECM pod for Taiwan’s F-CK-1C/D has begun on a C-130H. The F-CK-1s never had an EW capability, apart from RWRs, and this is sorely desired by the ROCAF. pic.twitter.com/s0Lj1YYAVu https://t.co/s0Lj1YYAVu — Roy Choo (@RXRoy) August 13, 2025

A közvélemény által is megszemlélhető képeken aggodalmakat keltett, hogy az eszköz egyszerűen túl nagynak tűnt, ezt egy névtelen nyilatkozó el is ismerte, azzal, hogy „a rendszeren még van mit fejleszteni”. Ez azért nem elhanyagolható szempont, mivel korábban a ROCAF egy hasonló képességekkel bíró amerikai fejlesztés integrálhatóságát vizsgálta, ám akkor túl nagynak ítélték meg az eszközt, ezért elvetették annak a lehetőségét.

A másik gondot a csúszások okozzák: hivatalosan már 2023-ban át kellett volna adni, de mindez máig nem történt meg.

A határidők be nem tartása a tajvani hadiipar visszatérő gondja, több alakommal is jelentősen meghaladták a kitűzött időpontot. A Hszüan Csi Projekt eltolódásának magyarázata, hogy sokáig exportkorlátozás volt érvényben bizonyos amerikai csúcskategóriás alkatrészekre, ez pedig nehezítette a haladást. Bár a problémákat elvileg sikerült a meghatározott időpontra megoldani a sorozatgyártás mégsem indult el, mivel ismételten szigorítást vezetett be az Egyesült Államok.

Felmerült a kérdés, hogy miért a C-130H Herculest találták megfelelőnek a tesztelésre a F-CK-1 helyett. Ennek magyarázta, hogy a szállítógép jóval tágasabb kabinnal rendelkezik és stabil repülési jellemzőkkel bír, így alkalmasabb lehet az új eszközök kipróbálására. A másik szempont, hogy idővel ezek a gépek is kaphatnak majd a fejlesztésekből, Hollandiában korábban már hasonló fejlesztésekkel látták a C-130-asokat.

Az F-CK-1 vadászgépek számára is jelentős előrelépést fog jelenteni a modern elektronikus hadviseléshez elengedhetetlen eszköz, mivel egyelőre csak a kifejezetten kezdetleges radarfigyelmeztető vevőkre (RWR) támaszkodtak. Ezek a pilótát figyelmeztetik az ellenséges megfigyelőeszközök jelenlétére, de azok zavarására már nem alkalmasak. Összesen 129 gép modernizálását tervezik. A TWZ szerint a mostani előrelépés is megkérdőjelezhető, hogy mennyire biztosít megfelelő védelmet a kínai légierővel szemben. A tajvani hadiipar ugyanis komoly korlátokkal rendelkezik, a haladáshoz a nyugati hadiipari vállatok termékeire támaszkodnak nagyban.

