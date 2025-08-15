Trump meghozta a döntést, amivel kihúzza a talajt az amerikai megújulóipar alól

Az amerikai kormány a kedvezmények fokozatos kivezetésével, valamint új szabályokkal szigorítja a nap- és szélerőműprojektek adójóváírási feltételeit, például a „safe harbor” gyakorlat jelentős korlátozásával. Az iparág szereplői szerint ez lassíthatja a megújuló kapacitások bővülését és növelheti az energiaárakat - számol be a Reuters.

Az amerikai Pénzügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy szigorítja a nap- és szélerőműprojektek szövetségi adókedvezményeinek feltételeit.

A szigorítást Donald Trump új Nagy, Gyönyörű Törvénynek keresztelt költségvetési csomagján keresztül,

a kedvezmények fokozatos kivezetésével fogják elvégezni a következő két évben.

Ráadásul, a még meglévő támogatásokra is új szabályozás fog vonatkozni: az új előírások szerint a nagyobb léptékű projekteknek a 30%-os adójóváírás igénybevételéhez „jelentős és folyamatos előrehaladást” kell igazolniuk, és ha ez teljesül, akkor a támogatás lehívására továbbra is négy év áll majd rendelkezésre - de hogy miről van szó pontosan?

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma a korábbi, egy évtizede érvényben lévő „safe harbor” gyakorlatot szigorítja, ami egy haladékot biztosító mechanizmus. Ha a fejlesztő a támogatási jogosultság lejárata előtt legalább a teljes projektköltség 5%-át igazoltan elköltötte, akkor a projekt még 4 évig jogosult maradt az akkori (magasabb) adójóváírási kulcsra, függetlenül attól, hogy a tényleges építkezés később fejeződött be.

Az új szabályozás értelmében ebbe a gyakorlatba

nem számít majd bele az engedélyeztetés, a tervezés vagy az alkatrészek raktározása

- így csökken az elszámolható projektköltség rész.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.

A napenergia-iparág képviselői szerint a változtatások ellentétesek a törvényalkotói szándékkal, lassítják a megújuló energia kapacitások kiépítését és növelik az amerikai háztartások, valamint vállalkozások energiaárát. A Solar Energy Industries Association elnöke, Abigail Ross Hopper úgy fogalmazott:

ez az intézkedés tovább rontja az Egyesült Államok pozícióját a Kínával folytatott versenyben az AI működtetéséhez szükséges villamosenergia-termelés terén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images