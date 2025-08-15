Váratlan módosítással tették még félelmetesebbé a Hellfire rakétákat: a keleti nagyhatalom páncélosaira vadásznának velük

A tajvani Katonai Hírügynökség által nyilvánosságra hozott képek tanulsága szerint az eredetileg AH-64E Apache helikopterekhez fejlesztett levegő-föld rakétákon jelentős módosításokat végeztek. A helyi hadmérnökök a helikopter rakétaindító és tűzvezető rendszereit egy szárazföldi platformba integrálták, és szinte teljesen láthatatlanul elrejtették egy hagyományos teherautó rakterébe. Mindez jelentősen növeli a telepíthetőséget, valamint a mobilitást és a gyors reagálást. Úgy tervezték át a rendszert, hogy ezzel egyszerre a védelmi és a csapásmérő képességek is javuljanak.

Taiwan Army is on the right track. They developed a truck platform to launch the hellfire missiles. I've advocating for this cos the Army has a large stock of hellfires which previously could only be used by choppers. pic.twitter.com/bFhtPQ1dRT https://t.co/bFhtPQ1dRT — Taepodong (@stoa1984) August 14, 2025

A „rejtett Hellfire-t” kifejezetten abból a célból tervezték át így, hogy az megfeleljen az aszimmetrikus hadviselés követelményeinek, vagyis olcsón és tömegesen legyen képes a páncélos eszközök ellen eredményt elérni.

A levegőből indítható Hellfire szárazföldi műveletekhez való adaptálása jelentős módosításokat igényelt a tüzelési logikában

– mondta el Szu ezredes, a tajvani hadsereg egyik parancsnoka.

A fejlesztés technikai akadályok áthidalását követelte meg, kifejezetten abban, hogy a rakéta a megváltozott körülmények ellenére is pontosan találja el a kijelölt célpontot. A megoldáshoz kiigazításokat végeztek a magasság, a látóvonal és a célpont stabilitásának különbségeinek figyelembevételével.

A Hellfire átalakítása egyértelműen a szomszédos Kína fenyegetésének hatására valósult meg, mivel Peking a saját területének tekinti a szigetet, a helyi kormányt pedig „szakadárnak” nevezi.

Az elmúlt években a feszültség növekedett, mivel Hszi Csin-ping kínai elnök visszatérően arról beszélt, hogy Tajvan „össze fog olvadni” Kínával. A kijelentéseket nagyszabású hadgyakorlatok követték, amikor a felemelkedő nagyhatalom felvonultatta az erejét a feszült térségben.

Címlapkép forrása: TSGT Scott Reed, U.S. Air Force via Wikimedia Commons