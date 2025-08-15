Váratlan módosítással tették még félelmetesebbé a Hellfire rakétákat: a keleti nagyhatalom páncélosaira vadásznának velük

A tajvani Katonai Hírügynökség által nyilvánosságra hozott képek tanulsága szerint az eredetileg AH-64E Apache helikopterekhez fejlesztett levegő-föld rakétákon jelentős módosításokat végeztek. A helyi hadmérnökök a helikopter rakétaindító és tűzvezető rendszereit egy szárazföldi platformba integrálták, és szinte teljesen láthatatlanul elrejtették egy hagyományos teherautó rakterébe. Mindez jelentősen növeli a telepíthetőséget, valamint a mobilitást és a gyors reagálást. Úgy tervezték át a rendszert, hogy ezzel egyszerre a védelmi és a csapásmérő képességek is javuljanak.
Taiwan Army is on the right track. They developed a truck platform to launch the hellfire missiles. I've advocating for this cos the Army has a large stock of hellfires which previously could only be used by choppers. pic.twitter.com/bFhtPQ1dRT https://t.co/bFhtPQ1dRT— Taepodong (@stoa1984) August 14, 2025
A „rejtett Hellfire-t” kifejezetten abból a célból tervezték át így, hogy az megfeleljen az aszimmetrikus hadviselés követelményeinek, vagyis olcsón és tömegesen legyen képes a páncélos eszközök ellen eredményt elérni.
A levegőből indítható Hellfire szárazföldi műveletekhez való adaptálása jelentős módosításokat igényelt a tüzelési logikában
– mondta el Szu ezredes, a tajvani hadsereg egyik parancsnoka.
A fejlesztés technikai akadályok áthidalását követelte meg, kifejezetten abban, hogy a rakéta a megváltozott körülmények ellenére is pontosan találja el a kijelölt célpontot. A megoldáshoz kiigazításokat végeztek a magasság, a látóvonal és a célpont stabilitásának különbségeinek figyelembevételével.
A Hellfire átalakítása egyértelműen a szomszédos Kína fenyegetésének hatására valósult meg, mivel Peking a saját területének tekinti a szigetet, a helyi kormányt pedig „szakadárnak” nevezi.
Az elmúlt években a feszültség növekedett, mivel Hszi Csin-ping kínai elnök visszatérően arról beszélt, hogy Tajvan „össze fog olvadni” Kínával. A kijelentéseket nagyszabású hadgyakorlatok követték, amikor a felemelkedő nagyhatalom felvonultatta az erejét a feszült térségben.
Címlapkép forrása: TSGT Scott Reed, U.S. Air Force via Wikimedia Commons
Amazóniai aranyláz: kiút az adósságválságból, pusztulás az őserdőben
Az ország, amit az arany tart vissza az államcsődtől.
Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató
Ez lehet a mai elnöki csúcs eredménye.
Kiadták a piros figyelmeztetést: erre készülhet most Magyarország
Előrejelzések és térképek érkeztek.
Hiába erősödik a vámháború hatása, Japán ellenáll
Az elemzőket is meglepték a friss japán makroadatok.
Rakétákkal szórja tele a feszült térséget Amerika, éppen a legnagyobb kihívó partjai közelében
Peking nem vette jó néven.
Eszeveszett drágulás ezeknél az ingatlanoknál: egy év alatt 37%-kal nőttek az árak
A Balatonnál 42% az éves drágulás!
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?