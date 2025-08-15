  • Megjelenítés
Váratlan módosítással tették még félelmetesebbé a Hellfire rakétákat: a keleti nagyhatalom páncélosaira vadásznának velük
Globál

Váratlan módosítással tették még félelmetesebbé a Hellfire rakétákat: a keleti nagyhatalom páncélosaira vadásznának velük

Portfolio
Tajvan augusztus 14-én végzett hadgyakorlatot az amerikai gyártmányú Hellfire rakétákkal, a művelet különlegességét az indítóállomás adta – közölte a Taiwan News.

A tajvani Katonai Hírügynökség által nyilvánosságra hozott képek tanulsága szerint az eredetileg AH-64E Apache helikopterekhez fejlesztett levegő-föld rakétákon jelentős módosításokat végeztek. A helyi hadmérnökök a helikopter rakétaindító és tűzvezető rendszereit egy szárazföldi platformba integrálták, és szinte teljesen láthatatlanul elrejtették egy hagyományos teherautó rakterébe. Mindez jelentősen növeli a telepíthetőséget, valamint a mobilitást és a gyors reagálást. Úgy tervezték át a rendszert, hogy ezzel egyszerre a védelmi és a csapásmérő képességek is javuljanak.

A „rejtett Hellfire-t” kifejezetten abból a célból tervezték át így, hogy az megfeleljen az aszimmetrikus hadviselés követelményeinek, vagyis olcsón és tömegesen legyen képes a páncélos eszközök ellen eredményt elérni.

A levegőből indítható Hellfire szárazföldi műveletekhez való adaptálása jelentős módosításokat igényelt a tüzelési logikában

– mondta el Szu ezredes, a tajvani hadsereg egyik parancsnoka.

A fejlesztés technikai akadályok áthidalását követelte meg, kifejezetten abban, hogy a rakéta a megváltozott körülmények ellenére is pontosan találja el a kijelölt célpontot. A megoldáshoz kiigazításokat végeztek a magasság, a látóvonal és a célpont stabilitásának különbségeinek figyelembevételével.

A Hellfire átalakítása egyértelműen a szomszédos Kína fenyegetésének hatására valósult meg, mivel Peking a saját területének tekinti a szigetet, a helyi kormányt pedig „szakadárnak” nevezi.

Az elmúlt években a feszültség növekedett, mivel Hszi Csin-ping kínai elnök visszatérően arról beszélt, hogy Tajvan „össze fog olvadni” Kínával. A kijelentéseket nagyszabású hadgyakorlatok követték, amikor a felemelkedő nagyhatalom felvonultatta az erejét a feszült térségben.

Kapcsolódó cikkünk

Rakétákkal szórja tele a feszült térséget Amerika, éppen a legnagyobb kihívó partjai közelében

Haditechnikai áttörést ért el a keleti nagyhatalom: ez radikálisan megváltoztathatja a jövő háborúit

Címlapkép forrása: TSGT Scott Reed, U.S. Air Force via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility