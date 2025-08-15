  • Megjelenítés
Véget ér a háború? - Egyértelmű üzenetet küldött Trump, még ma lezárná az egészet
Véget ér a háború? - Egyértelmű üzenetet küldött Trump, még ma lezárná az egészet

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén kijelentette, hogy még ma tűzszünetet szeretne elérni.

Donald Trump amerikai elnök pénteken újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nincs előre meghatározott forgatókönyv a közelgő, orosz elnökkel tervezett csúcstalálkozójára vonatkozóan.

Nem tudom megmondani, mitől lenne sikeres. Nincs semmi kőbe vésve. Vannak bizonyos dolgok, amiket szeretnék elérni. Tűzszünetet akarok

- jelentette ki az Air Force One fedélzetén.

Trump a gyors nyilatkozat során hangsúlyozta, hogy gyors tűzszünetet szeretne látni:

Nem leszek elégedett, ha ez nem történik meg még ma

- tette hozzá, megjegyezve, hogy azt akarja, hogy a gyilkolás minél hamarabb véget érjen.

Az amerikai elnök nemsokára találkozik orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában. A tárgyalások magyar idő szerint este fél 10-kor kezdődnek, és a Kreml tájékoztatása szerint akár 6-7 órán keresztül is tarthatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

