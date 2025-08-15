Véget ér a háború? - Egyértelmű üzenetet küldött Trump, még ma lezárná az egészet

Donald Trump amerikai elnök pénteken újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nincs előre meghatározott forgatókönyv a közelgő, orosz elnökkel tervezett csúcstalálkozójára vonatkozóan.
Nem tudom megmondani, mitől lenne sikeres. Nincs semmi kőbe vésve. Vannak bizonyos dolgok, amiket szeretnék elérni. Tűzszünetet akarok
- jelentette ki az Air Force One fedélzetén.
Trump a gyors nyilatkozat során hangsúlyozta, hogy gyors tűzszünetet szeretne látni:
Nem leszek elégedett, ha ez nem történik meg még ma
- tette hozzá, megjegyezve, hogy azt akarja, hogy a gyilkolás minél hamarabb véget érjen.
Az amerikai elnök nemsokára találkozik orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában. A tárgyalások magyar idő szerint este fél 10-kor kezdődnek, és a Kreml tájékoztatása szerint akár 6-7 órán keresztül is tarthatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Friss felvételek: lecsaptak az ukrán különleges erők, megsemmisült a kulcsfontosságú orosz hajó
Harcokhoz nélkülözhetetlen eszközöket szállított.
Elesett a Keleti pályaudvar: egy biztosítóberendezési hiba borzolja a kedélyeket a MÁV-nál
Mutatjuk a részleteket.
Csúcsot döntött a magyar tőzsde
Jól teljesített az OTP.
Indul az igazi szuperliga: elképesztő pénzügyi fölényben a Premier League
Az angol elsőosztály gazdaságilag kimagaslik a többi nemzeti bajnokság közül.
Erre a három részvényre fogad a világ egyik leggazdagabb embere – Érdemes rá hallgatni?
Kijött a várva várt dokumentum.
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?