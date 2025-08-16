A frontkatonák üzentek Trumpnak: „továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk”

Trump arra sürgette Ukrajnát, hogy kössön megállapodást a háború befejezése érdekében, mivel "Oroszország egy nagyon nagy hatalom". Az amerikai elnök egyetértett Putyinnal abban, hogy a feleknek egy átfogó békemegállapodásra kellene összpontosítaniuk, nem pedig tűzszünetre, amit Kijev és európai szövetségesei követelnek - eddig amerikai támogatással.
"Ő (Putyin) nyert. Trump megmutatta a hozzáállását vele szemben és ugyanakkor velünk szemben is. Ez a találkozó nem végződött jól Ukrajna számára" - nyilatkozta egy 26 éves katona a hírügynökségnek.
Véget kell vetnünk a háborúnak. Tényleg le kell ülnünk a tárgyalóasztalhoz és beszélnünk kell, megegyezésre kell jutnunk, mert minden nap harcosok halnak meg, sérülnek meg.
A nyilatkozó katona keresztapaként vett részt egy keresztelőn Zaporizzsja délkelet-ukrajnai templomában, amely egyike annak a négy régiónak, amelyet Oroszország állítása szerint annektált, bár nem ellenőrzi teljesen azokat.
"Ők (Putyin és Trump) megállapodásokat kötöttek államaik számára" - mondta Viktor Tkach, a keresztelőt végző lelkész.
És itt Ukrajnában, Zaporizzsja régióban továbbra is szenvedni fogunk, továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk.
Néhányan felháborodtak azon, hogy Trump meghívta Putyint az Egyesült Államokba és ilyen tisztelettel, egyenrangú félként kezelte.
Putyin 2022 februárja, a teljes körű ukrajnai invázió kezdete óta persona non grata a nyugati vezetők körében, és a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűnökkel vádolja, konkrétan ukrán gyermekek százainak deportálásával, amit ő tagad.
„Tegnap egy ballisztikus rakétát lőttek ki Szumira. És ez az állat (Putyin) elrepül Alaszkába, ahol az emberek tapsolnak neki, és vörös szőnyeget terítenek elé” – mondta Hanna Kucserenko, egy 25 éves modell Kijevben.
Az interneten széles körben terjedt egy manipulált kép, amelyen Trump és Putyin kezet fog a repülőtéri kifutópályán, a háttérben lebombázott ukrajnai lakóépületekkel.
"Nem tudom, mire gondol Trump. Az a benyomásom, hogy ő ugyanolyan (mint Putyin)" - mondta a kijevi nyugdíjas Tetiana Vorobej, aki azzal zárta mondandóját:
Egyformák.
Forrás: Reuters
Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök (jobbra) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) találkozót tartanak az Elmendorf-Richardson katonai bázison 2025. augusztus 15-én Anchorage-ban, Alaszka államban. A két vezető az ukrajnai háború befejezését célzó béketárgyalásokra találkozik. A fotó forrása: Andrew Harnik/Getty Images
