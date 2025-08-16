  • Megjelenítés
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton
Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Orosz jelentés

Megérkezett az orosz haderő reggeli jelentése az éjjeli légvédelmi tevékenységről: 29 ukrán drónt lőttek le Oroszország területe fölött, elsősorban Rosztov megyét célozta a támadás.

(TASZSZ)

Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról

Bár jót beszélgetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, érdemi áttörés nem született a tegnapi alaszkai csúcson, egyedül annyiról sikerült megállapodni, hogy folytatják a dialógust. Ezzel a kimenetellel Oroszország jár a legjobban, hiszen újabb szankciós vagy katonai nyomás nélkül tudják folytatni az Ukrajna elleni inváziót, a következő tárgyalások során pedig még jobb helyzetben lesznek. Megnéztük, mi történt a Trump-Putyin csúcson és azt is kielemeztük, mi lehet a folytatás.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Napok alatt összeomlott az orosz betörés, baj van a legendás Patriot-rendszerekkel - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A Trump-Putyin találkozóról szóló hírfolyam itt érthető el:

Kapcsolódó cikkünk

Lezárultak az alaszkai tárgyalások, nincs tűzszünet - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

