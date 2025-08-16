  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal
Globál

Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal

Portfolio
Nincs értelme fegyverszünetet kötni Oroszország és Ukrajna közt, remélhetőleg békeszerződéssel zárul majd hamarosan a háború – jelentette be Truth Socialön az amerikai elnök, Donald Trump.

Az amerikai politikus rendkívül sikeresnek nevezte a Putyinnal való találkozót, majd kitért arra is, hogy remek beszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más európai vezetőkkel is.

Arra jutottunk, hogy a legjobb módja az Oroszország és Ukrajna között zajló háború befejezésének az, ha nem tűzszünetet kötünk, mert ez általában nem marad tartós, hanem azonnal a békeszerződéshez ugrunk”

  - írta Donald Trump.

Jelezte, hogy meghívta hétfő délutánra Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Washingtonba, ezután pedig megszervezik a következő találkozót, mely során hármasban ülnek majd le tárgyalni a békéről.

Lehet, hogy emberéletek millióit mentjük meg. Köszönöm a figyelmet!”

– zárta gondolatait Trump elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility