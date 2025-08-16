Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal

Nincs értelme fegyverszünetet kötni Oroszország és Ukrajna közt, remélhetőleg békeszerződéssel zárul majd hamarosan a háború – jelentette be Truth Socialön az amerikai elnök, Donald Trump.

Az amerikai politikus rendkívül sikeresnek nevezte a Putyinnal való találkozót, majd kitért arra is, hogy remek beszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más európai vezetőkkel is.

Arra jutottunk, hogy a legjobb módja az Oroszország és Ukrajna között zajló háború befejezésének az, ha nem tűzszünetet kötünk, mert ez általában nem marad tartós, hanem azonnal a békeszerződéshez ugrunk”

- írta Donald Trump.

Jelezte, hogy meghívta hétfő délutánra Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Washingtonba, ezután pedig megszervezik a következő találkozót, mely során hármasban ülnek majd le tárgyalni a békéről.

Lehet, hogy emberéletek millióit mentjük meg. Köszönöm a figyelmet!”

– zárta gondolatait Trump elnök.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain