Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik

Zelenszkij elmondása szerint az egyórás, Trumppal folytatott telefonbeszélgetése "hosszú és tartalmas" volt.

Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és megbeszélésük fő pontjairól

- írta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajna támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra közte, Trump és Vlagyimir Putyin között.

Az ukrán elnök nem részletezte, melyek voltak a Trump és Putyin közötti megbeszélés kulcspontjai. Kommunikációs tanácsadója egy újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy "nem hallottak semmit" egy esetleges légtéri tűzszünetről a vezetői csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij hozzátette, hogy a telefonbeszélgetéshez további fél órára európai vezetők is csatlakoztak, hangsúlyozva: fontos, hogy az európai államok vezetői a tárgyalások minden szakaszában részt vegyenek, hogy Amerikával együtt megfelelő biztonsági garanciákat biztosítsanak Ukrajnának.

Az ukrán elnök szerint "pozitív jelzések" érkeztek az Egyesült Államoktól "Ukrajna biztonságának garantálásában való részvételre vonatkozóan", ami a csúcstalálkozó előtti diplomáciai nyelvezetet tükrözi.

