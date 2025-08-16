  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik
Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik

Portfolio
Volodimir Zelenszkij hétfőn Washingtonba utazik, hogy találkozzon Donald Trumppal, miután az éjszaka folyamán telefonon egyeztettett az alaszkai csúcstalálkozó főbb pontjairól az amerikai elnökkel. Ez lesz Volodimir Zelenszkij első visszatérése a Fehér Házba a februári emlékezetes találkozásuk óta - jelentette a The Guardian.

Zelenszkij elmondása szerint az egyórás, Trumppal folytatott telefonbeszélgetése "hosszú és tartalmas" volt.

Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és megbeszélésük fő pontjairól

- írta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajna támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra közte, Trump és Vlagyimir Putyin között.

Az ukrán elnök nem részletezte, melyek voltak a Trump és Putyin közötti megbeszélés kulcspontjai. Kommunikációs tanácsadója egy újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy "nem hallottak semmit" egy esetleges légtéri tűzszünetről a vezetői csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij hozzátette, hogy a telefonbeszélgetéshez további fél órára európai vezetők is csatlakoztak, hangsúlyozva: fontos, hogy az európai államok vezetői a tárgyalások minden szakaszában részt vegyenek, hogy Amerikával együtt megfelelő biztonsági garanciákat biztosítsanak Ukrajnának.

Az ukrán elnök szerint "pozitív jelzések" érkeztek az Egyesült Államoktól "Ukrajna biztonságának garantálásában való részvételre vonatkozóan", ami a csúcstalálkozó előtti diplomáciai nyelvezetet tükrözi.

