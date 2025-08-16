  • Megjelenítés
Donald Trump párttársai szerint már csak egy dolog kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában
Donald Trump párttársai szerint már csak egy dolog kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában

Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin magyar idő szerint tegnap este találkozott az alaszkai Anchorage-ben. A találkozó ugyan érdemi áttörést nem hozott és tűzszünetről sem sikerült megállapodnia a feleknek, Trump és Zelenszkij támogatnák egy háromoldalú találkozó megszervezését Putyin elnökkel. Erre azonban nem sok esély van a közeljövőben.

Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában,

amennyiben sor kerül a háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.

Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt

- tette hozzá Graham.

A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó. Az alaszkai egyeztetést követően Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami televízióban kijelentette: nem született megállapodás háromoldalú csúcstalálkozóról, az ukrán elnök részvétele pedig egyáltalán nem került szóba.

