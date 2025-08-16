  • Megjelenítés
Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján
Globál

Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap találkozott Alaszkában. A mai nap folyamán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hétfőn az Egyesült Államokba utazik majd, hogy találkozzon Trumppal a Fehér Házban, a New York Times szerint pedig a találkozóra európai vezetőket is meghívtak.

A New York Times szombaton két magas rangú európai tisztviselőre hivatkozva arról írt, hogy

az ukrán elnök mellett Európai vezetőket is meghívtak Washingtonba,

hogy hétfőn Donald Trumppal vitassák meg az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozó eredményeit.

A mai nap folyamán több európai vezető politikus, köztük Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni és Friedrich Merz, közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben hangsúlyozták:

Ukrajna dönt majd a saját területének kérdéseiben. A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Donald Trump párttársai szerint már csak egy dolog kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában

Megszólalt a német kancellár Trump és Putyin találkozójáról

Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik

Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility