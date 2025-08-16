Fegyveres katonákat vetnek be Washington DC-ben – Trump kiadta a parancsot

Washingtonban ismét fegyveres nemzeti gárdisták jelenhetnek meg: a WSJ Pentagonból származó belső információi szerint az eddig csak logisztikai és láthatósági feladatokra bevetett 800 katonának hamarosan fegyvert is kioszthatnak.

Ez új szintre emeli Donald Trump elnök keménykedését, aki a fővárost állítólagos „vérszomjas bűnözőktől” akarja visszavenni,

miközben a hivatalos bűnözési statisztikák szerint a tavalyi erőszakos bűncselekmények száma három évtizede nem látott mélypontra süllyedtek.

Nem példa nélküli a nemzeti gárda alkalmazása Washingtonban: 2021. január 6-án, a Capitolium ostroma idején is bevetették őket a rend helyreállítására, de akkor nem kaptak éles fegyvert a kezükbe.

A mostani helyzet különösen azért feszültségkeltő, mert a hadsereg és a rendfenntartás közötti határok elmosódhatnak.

A gárdisták kedden érkeztek a városba, kezdetben jórészt adminisztratív feladatokat, logisztikai segítséget és demonstratív jelenlétet kaptak. Egyes egységeket a National Mallra és az Union Station környékére vezényeltek, katonai járművekkel. A fegyverhasználat engedélyezése azonban minőségi változást hozna, hiszen ezzel a katonák szerepe közelebb kerülne a tényleges rendfenntartói feladatokhoz.

Trump elnök hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be a döntést, Pete Hegseth védelmi miniszter társaságában, és egyben a washingtoni rendőrséget is szövetségi ellenőrzés alá vonta. A kormányzat retorikája szerint a cél a bűnbandák és erőszakos bűnözők megfékezése, ám a helyi adatok éppen az ellenkezőjét mutatják:

a gyilkosságok, rablások, fegyveres autólopások és súlyos testi sértések száma tavaly 35 százalékkal csökkent 2023-hoz képest.

Ezért a washingtoni városvezetés szerint a katonai fellépés aránytalan, és inkább politikai demonstrációról, semmint valós biztonsági szükségletről van szó.

A lépés ellenzői arra figyelmeztetnek, hogy a nemzeti gárda nem közbiztonsági, hanem katonai és katasztrófavédelmi helyzetek kezelésére kiképzett erő. A városi tanács vezetője, Phil Mendelson úgy fogalmazott, hogy Trump „televíziós látványpolitikát” csinál a katonai jelenlétből.

A civil rendfenntartó feladatokra kevéssé felkészített katonák bevetése ráadásul feszültséget is kelthet, ahogyan az korábban Los Angelesben történt, amikor a bevándorlásellenes razziákhoz vezényeltek ki gárdistákat és tengerészgyalogosokat.

Miközben a szövetségi ügynökségek – az ICE, az ATF és a DEA – már napok óta járőröznek és letartóztatásokat hajtanak végre Washingtonban, a gárdisták fegyverhez juttatása további eszkalációt jelentene. A helyi vezetők attól tartanak, hogy az intézkedés inkább erősíti a feszültséget a lakosság és a szövetségi hatóságok között, semmint békét teremt. Trump elnök utasítása ugyanakkor határozatlan időre szól: a főváros rendjének helyreállítását személyesen ő hivatott majd megítélni.

Címlapkép forrása: Fehér Ház/Abe McNatt