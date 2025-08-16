Levelet kapott Putyin Donald Trump feleségétől - Egyetlen dolgot kért a first lady

Melania Trump személyes levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz az Ukrajnából elhurcolt gyermekek helyzetével kapcsolatban, amelyet Donald Trump adott át az alaszkai csúcstalálkozón.

A Fehér Ház két tisztviselője pénteken közölte, hogy

az amerikai elnök felesége levelében az ukrajnai háború következtében elhurcolt gyermekek ügyét említette.

A szlovén származású first lady személyesen nem vett részt az alaszkai úton.

Ukrajna szerint Oroszország tízezrével hurcolt el ukrán gyermekeket Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre a családtagok vagy gyámok beleegyezése nélkül. Kijev ezt háborús bűncselekménynek és az ENSZ népirtásról szóló egyezménye alapján genocídiumnak minősíti.

Moszkva korábban azt állította, hogy csak a háborús övezetből menekítette ki a veszélyeztetett gyermekeket. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország a 2022-ben kezdődött teljes körű invázió óta ukrán gyermekek millióinak okozott szenvedést és megsértette jogaikat.

Trump és Putyin közel három órán át tárgyalt egy alaszkai amerikai katonai bázison, de nem sikerült tűzszüneti megállapodást elérniük az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

