  • Megjelenítés
Levelet kapott Putyin Donald Trump feleségétől - Egyetlen dolgot kért a first lady
Globál

Levelet kapott Putyin Donald Trump feleségétől - Egyetlen dolgot kért a first lady

Portfolio
Melania Trump személyes levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz az Ukrajnából elhurcolt gyermekek helyzetével kapcsolatban, amelyet Donald Trump adott át az alaszkai csúcstalálkozón.

A Fehér Ház két tisztviselője pénteken közölte, hogy

az amerikai elnök felesége levelében az ukrajnai háború következtében elhurcolt gyermekek ügyét említette.

A szlovén származású first lady személyesen nem vett részt az alaszkai úton.

Ukrajna szerint Oroszország tízezrével hurcolt el ukrán gyermekeket Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre a családtagok vagy gyámok beleegyezése nélkül. Kijev ezt háborús bűncselekménynek és az ENSZ népirtásról szóló egyezménye alapján genocídiumnak minősíti.

Moszkva korábban azt állította, hogy csak a háborús övezetből menekítette ki a veszélyeztetett gyermekeket. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint Oroszország a 2022-ben kezdődött teljes körű invázió óta ukrán gyermekek millióinak okozott szenvedést és megsértette jogaikat.

Trump és Putyin közel három órán át tárgyalt egy alaszkai amerikai katonai bázison, de nem sikerült tűzszüneti megállapodást elérniük az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: DoD photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos, Public domain, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility