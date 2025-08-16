  • Megjelenítés
Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen”
Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen"

Semmi értelme nem volt a Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök közti találkozónak, az egész esemény „gyomorforgató, szégyenteljes és haszontalan” volt – jellemzi a helyzetet szerkesztőségi véleménycikkben a Kyiv Independent, az egyik legnagyobb nemzetközi elérésű ukrán lap.

A kijevi újságírók úgy látják, hogy Putyin „királyi fogadtatást” kapott a „szabadság földjén”, miközben drónokkal támadták Ukrajna területét. Hangsúlyozzák: Trump a találkozó előtt azonnali tűzszünetet ígért és „súlyos következményeket”, ha ez nem teljesül – de semmi nem történt a találkozó után.

Trump nem érte el, amit akart. De Putyin? Egyértelműen elérte”

– írják.

Úgy látják, Putyin kimozdult a nemzetközi elszigeteltségből, vörös szőnyeggel, baráti mosollyal és kedves kézfogásokkal fogadták, miközben néhány hónapja Zelenszkij elnöknek nyilvános megaláztatást kellett elszenvednie a Fehér Házban.

A lap szerint a barátságos megközelítés azonban csak bátrabbá fogja tenni Oroszországot.

Trump nem érti meg, hogy Putyin nem üzletelni akar Ukrajna kapcsán – megváltónak hiszi magát. Ukrajnát Oroszországnak akarja és pont. Putyin és belső köre úgy látja, Ukrajna függetlensége hiba volt és ezt most helyre hozzák”

– írják.

Hozzáteszik: a mostani találkozó nemcsak Ukrajna szempontjából volt hátrányos, hanem a NATO egységét is aláássa.

Egyetlen pozitívumként azt említik az ukrán újságírók, hogy Trump végeredményében nem teljesítette Putyin minden követelését Ukrajna kapcsán – így helyrehozhatatlan hibát talán még nem vétett.

Ha az amerikai elnök nem akarja, hogy a következő találkozón is Oroszország nyerjen, oda kell engednie az asztalhoz Ukrajnát. Ukrajna szövetségeseként, nem pedig mint egy bíró, aki a két oldal közt próbál helyet keresni”

– írják.

Az Oroszországgal kötött egyezmények nem éltek sokáig. De azok a képek, ahol az amerikai haderő díszőrsége kiteríti a vörös szőnyeget egy gyilkosnak? Ezek sokáig fognak élni. És senki nem emlékszik majd erre a találkozóra jobban, mint az ukránok”

– zárja gondolatait a Kyiv Independent szerkesztői stábja.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

