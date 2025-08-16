Megszólalt a német kancellár Trump és Putyin találkozójáról

Friedrich Merz német kancellár szombaton üdvözölte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború befejezésére és a tartós béke elérésére, Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában tartott csúcstalálkozója után.
Ukrajna számíthat rendíthetetlen szolidaritásunkra, miközben olyan békén dolgozunk, amely megvédi Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit
- írta Merz az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben megismételte a több európai vezető, köztük Merz által korábban kiadott közös nyilatkozat egyes részeit.
We welcomed President Trump’s efforts to stop the killing in Ukraine, end Russia’s war of aggression, and achieve just and lasting peace. Ukraine can count on our unwavering solidarity as we work towards a peace that safeguards Ukraine’s and Europe’s vital security interests. pic.twitter.com/2yo7S2nH18 https://t.co/2yo7S2nH18— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 16, 2025
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
