Megszólalt a német kancellár Trump és Putyin találkozójáról

Friedrich Merz német kancellár üdvözölte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására a Vlagyimir Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozó után.

Friedrich Merz német kancellár szombaton üdvözölte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború befejezésére és a tartós béke elérésére, Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában tartott csúcstalálkozója után.

Ukrajna számíthat rendíthetetlen szolidaritásunkra, miközben olyan békén dolgozunk, amely megvédi Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit

- írta Merz az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben megismételte a több európai vezető, köztük Merz által korábban kiadott közös nyilatkozat egyes részeit.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

