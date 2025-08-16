  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij a Trump-Putyin csúcstalálkozó után – Ez most Ukrajna álláspontja
Globál

Megszólalt Zelenszkij a Trump-Putyin csúcstalálkozó után – Ez most Ukrajna álláspontja

Portfolio
Telefonon beszélt egymással Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, röviddel azután, hogy az amerikai vezető Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Zelenszkij X-oldalán reagált a történtekre.

A kijevi vezető elmondása szerint másfél órán át egyeztett amerikai hivatali partnerével, illetve európai vezetőkkel. Zelenszkijt elmondása szerint tájékoztatta Trump az orosz elnökkel való beszélgetés részleteiről is.

Támogatjuk Trump felvetését, mely szerint háromoldalú találkozó szükséges Ukrajna, az USA és Oroszország közt. Ukrajna hangsúlyozza, hogy a legfontosabb kérdéseket csak vezetői szinten lehet rendezni és a háromoldalú formátum ehhez a legjobb”

– írja Zelenszkij.

Bejelentette:

hétfőn Washingtonba utazik, ahol Trump elnökkel tárgyal majd a háború lezárásáról

– elmondása szerint Trump hívta meg.

Az ukrán vezető üdvözölte azt is, hogy Trump elnök hangsúlyozta: támogatja az Ukrajnának biztosított biztonsági garanciák bevezetését is.

Köszönöm mindenkinek a segítséget”

– zárta üzenetét Zelenszkij.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

