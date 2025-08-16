  • Megjelenítés
Megszólaltak Ukrajna legeltökéltebb szövetségesei: „még több fegyvert küldünk”
A Balti és Északi országok vezetői megerősítették Ukrajna támogatását és üdvözölték Trump elnök erőfeszítéseit az orosz agresszió befejezésére – számolt be a Reuters.

A Balti és Északi országok nyolc vezetője közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy az igazságos és tartós béke eléréséhez a következő lépéseket Ukrajnával együtt kell megtenni.

A vezetők kijelentették, hogy

továbbra is határozottan támogatják Ukrajnát és minden olyan erőfeszítést - beleértve Trump elnök kezdeményezéseit is -, amelyek az Ukrajna elleni orosz agresszió befejezésére irányulnak.

A nyilatkozat szerint

a nyolc ország folytatja Ukrajna felfegyverzését és Európa védelmi képességeinek erősítését, hogy elrettentsék Oroszországot a további agressziótól.

Mint arról beszámoltunk, lényegében eredmények nélkül zárult a Trump–Putyin-találkozó pénteken. Azóta kiderült, hogy Kijev számára elfogadhatatlan feltételekkel állt elő az orosz elnök, de nyitott a további tárgyalásokra.

