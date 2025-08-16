Mi lesz most az Oroszország elleni szankciókkal? Egyértelmű választ adott Donald Trump

Két-három hétig most biztosan nem kap újabb szankciókat Oroszország az USA-tól – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak adott interjúban, röviddel a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozó után.

Amiatt, ami ma történt, szerintem egy ideig nem kell ezen gondolkoznunk. Lehet, megint előkerül a dolog 2-3 hét múlva, vagy ilyesmi, de egyelőre nem kell ezen gondolkozni”

– mondta az amerikai elnök.

Trump korábban „kemény következményekkel” fenyegette meg Oroszországot, ha Putyin elnök nem lesz hajlandó tűzszünetet hirdetni az alaszkai csúcs után. Az orosz elnök nem hirdetett végül tűzszünetet.

Trump az interjúban beszélt arról is, hogy szerinte Putyin „okos,” mert „tudja, hogy a levélszavazás csalás” és hogy szerinte „közel van a háború lezárása,” mivel „majdnem sikerült” megegyezni a „területcserékről”.

Oroszországban egyébként nemcsak levélszavazatokkal, hanem online is lehet szavazni az elnökválasztáson.

