Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára
Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára

Egy ballisztikus rakétát és 85 drónt indított az orosz haderő éjjel Ukrajna területe ellen – írja ma reggeli légvédelmi jelentésében az ukrán légierő.

A támadás nem nevezhető kirívó intenzitásúnak, érdekessége annyi, hogy

miközben drónok és rakéták zúdultak Ukrajna területére, Vlagyimir Putyin orosz vezető épp Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a háború lezárásáról.

A tárgyaláson nem sikerült áttörést elérni, erről itt írtunk:

Az ukrán légvédelem jelentésében annyit lehet még olvasni, hogy 61 drójnt álíltólag sikeresen elfogtak. A ballisztikus rakéta valószínűleg célba talált.

Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk régiókat célozta a támadás, a sérültek, okozott kár összesítése folyamatban.

Közben egyébként az ukrán haderő is támadta Oroszország területét – az orosz védelmi minisztérium 29 UAV lelövését jelentette reggel.

A háború tehát érdemi változás nélkül folytatódik.

A Trump-Putyin találkozóról készült hírfolyamunk itt olvasható vissza:

