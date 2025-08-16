A támadás nem nevezhető kirívó intenzitásúnak, érdekessége annyi, hogy
miközben drónok és rakéták zúdultak Ukrajna területére, Vlagyimir Putyin orosz vezető épp Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a háború lezárásáról.
A tárgyaláson nem sikerült áttörést elérni, erről itt írtunk:
Az ukrán légvédelem jelentésében annyit lehet még olvasni, hogy 61 drójnt álíltólag sikeresen elfogtak. A ballisztikus rakéta valószínűleg célba talált.
Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk régiókat célozta a támadás, a sérültek, okozott kár összesítése folyamatban.
Közben egyébként az ukrán haderő is támadta Oroszország területét – az orosz védelmi minisztérium 29 UAV lelövését jelentette reggel.
A háború tehát érdemi változás nélkül folytatódik.
A Trump-Putyin találkozóról készült hírfolyamunk itt olvasható vissza:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára
Semmi nem változott a háború intenzitása kapcsán.
Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen”
Kijevben nem éppen örülnek a találkozó kimenetelének.
Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról
Vegyük végig, mi történt, mi történhet.
Brüsszel figyelmeztet: végleg elbukhatnak a vidéki térségek Magyarországon is
Három veszély egyszerre fenyegeti a lemardó országrészeket az EU-ban.
Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra
Erőteljes fellépést készít elő Washington, ha nem sül el jól a találkozó.
Trump meghozta a döntést, amivel kihúzza a talajt az amerikai megújulóipar alól
Jelentős lassulástól félnek a szakértők.
Nem várt helyen bukkant fel a legendás ukrán Antonov – Kövér ajándékot kaptak Kijev katonái
Lépett a vonakodó szövetséges.
Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere
Orvosolták az ukrán haderő súlyos kudarcát.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.