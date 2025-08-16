Olyan ellentámadásba kezdett Ukrajna, hogy az oroszok csak hátrálni tudnak a fontos frontvonalon

Az ukrán fegyveres erők vezérkara a Telegramon közölte, hogy az ukrán csapatok folytatják aktív műveleteiket az orosz erők felszámolása és a települések felszabadítása érdekében ezen a frontszakaszon.

"Folyamatos tűzzónákat tartunk fenn annak érdekében, hogy megakadályozzuk az orosz megszálló erők mozgását, megerősítését vagy evakuálását a kulcsfontosságú területeken" - áll a közleményben.

Az ukrán vezérkar az Ukrajinszka Pravdának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy különösen aktív műveletek zajlanak a Szumi megyei Olekszijivka és Junakivka települések közelében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 16-án arról számolt be, hogy az ukrán csapatok második napja nyomulnak előre a Donyecki területen található Dobropillja és Pokrovszk közelében.

Az orosz csapatok augusztus 10. óta jelentős előretörést hajtottak végre a donyecki fronton, különösen a Pokrovszk–Dobropillja térségében, ahol 10–17 kilométert nyomultak előre, veszélyeztetve a Kramatorszk felé vezető főutat és több települést is elfoglaltak. Ukrajna azonban gyorsan reagált: az Azov-hadosztály és elit egységek bevetésével stabilizálni tudta a frontot, visszaszorítva az orosz támadásokat és jelentős ellencsapásokat indítva.

Paralel módon Ukrajna támadó jelleggel is lépett fel: drónokkal légicsapásokat hajtott végre az orosz hadi- és energia-infrastruktúra ellen, így célponttá vált a szaratovi finomító Oroszország belsejében, valamint egy orosz dandárparancsnoki állás a Herszoni területen, amelyben 25 orosz katona esett el – ezek a támadások az orosz hátsó hadrendben is zavart okoztak.

Összességében a héten zajló harci események azt mutatják, hogy bár Oroszország meglepetésszerű taktikai előretöréseket hajtott végre, Ukrajna egyelőre gyors reagálással stabilizálni tudta a frontvonalat – legalább is ideiglenesen.

A helyzet továbbra is rendkívül feszült, különösen a Donbasz-stratégiai pontjain és az eredeti védelmi vonalak közelségében.

