Putyin meglepő új kijelentést tett a Trumppal folytatott tárgyalásáról

Vlagyimir Putyin orosz elnök hasznosnak értékelte alaszkai látogatását, és kijelentette, hogy Oroszország tiszteletben tartja az Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton a Kremlben tartott, televízióban közvetített magas rangú tisztviselői találkozón kijelentette,

alaszkai látogatása időszerű és rendkívül hasznos volt.

Az orosz elnök a tisztviselőknek azt is elmondta, hogy Oroszország tiszteletben tartja az Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, amelyet Moszkva – Putyin szavai szerint – békés úton kíván lezárni.

Ahogy arról beszámoltunk, a Financial Times az egyeztetésekre rálátó forrásai szerint az alaszkai Trump–Putyin-csúcson az orosz elnök azt ajánlotta, hogy

Oroszország befagyasztaná a frontvonalat Herszon és Zaporizzsja térségében, és leállítaná az új támadásokat, ha cserébe megkapná a donyecki régiót, ahol jelenleg a terület mintegy 70 százalékát ellenőrzi.

Bár Putyin jelezte, hogy bizonyos kérdésekben kompromisszumra kész, ragaszkodik az általa „alapvető okoknak” nevezett követelésekhez, amelyek Ukrajna államiságát és a NATO keleti bővítését is érintik. Trump szombaton továbbította az ajánlatot Volodimir Zelenszkijnek és az európai vezetőknek, miközben arra biztatta őket, hogy hagyják a tűzszüneti kezdeményezéseket, és inkább egy békemegállapodásra összpontosítsanak. Zelenszkijhez közel álló források szerint az ukrán elnök nem fogadná el Donyeck átadását, ugyanakkor hajlandó a területi kérdésekről egyeztetni Trumppal a hétfői washingtoni találkozón.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio