  • Megjelenítés
Putyin meglepő új kijelentést tett a Trumppal folytatott tárgyalásáról
Globál

Putyin meglepő új kijelentést tett a Trumppal folytatott tárgyalásáról

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök hasznosnak értékelte alaszkai látogatását, és kijelentette, hogy Oroszország tiszteletben tartja az Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton a Kremlben tartott, televízióban közvetített magas rangú tisztviselői találkozón kijelentette,

alaszkai látogatása időszerű és rendkívül hasznos volt.

Az orosz elnök a tisztviselőknek azt is elmondta, hogy Oroszország tiszteletben tartja az Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, amelyet Moszkva – Putyin szavai szerint – békés úton kíván lezárni.

Ahogy arról beszámoltunk, a Financial Times az egyeztetésekre rálátó forrásai szerint az alaszkai Trump–Putyin-csúcson az orosz elnök azt ajánlotta, hogy

Oroszország befagyasztaná a frontvonalat Herszon és Zaporizzsja térségében, és leállítaná az új támadásokat, ha cserébe megkapná a donyecki régiót, ahol jelenleg a terület mintegy 70 százalékát ellenőrzi.

Kapcsolódó cikkünk

Itt vannak a részletek: ez Putyin követelése az ukrajnai háború befejezéséért cserébe

Bár Putyin jelezte, hogy bizonyos kérdésekben kompromisszumra kész, ragaszkodik az általa „alapvető okoknak” nevezett követelésekhez, amelyek Ukrajna államiságát és a NATO keleti bővítését is érintik. Trump szombaton továbbította az ajánlatot Volodimir Zelenszkijnek és az európai vezetőknek, miközben arra biztatta őket, hogy hagyják a tűzszüneti kezdeményezéseket, és inkább egy békemegállapodásra összpontosítsanak. Zelenszkijhez közel álló források szerint az ukrán elnök nem fogadná el Donyeck átadását, ugyanakkor hajlandó a területi kérdésekről egyeztetni Trumppal a hétfői washingtoni találkozón.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján

Donald Trump párttársai szerint már csak egy dolog kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában

Megszólalt a német kancellár Trump és Putyin találkozójáról

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility