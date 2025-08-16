  • Megjelenítés
Szabályosan ünnepelnek Oroszország vezetői a Trump-Putyin találkozó után
Szabályosan ünnepelnek Oroszország vezetői a Trump-Putyin találkozó után

Dmitrij Medvegyev volt elnök szerint helyreállt az orosz-amerikai kapcsolatok legmagasabb szintű egyeztetési mechanizmusa az alaszkai találkozó után, Marja Zaharova külügyi szóvivő pedig azon örömködött, hogy Oroszország már jól láthaótan nincs elszigetelve - közölte az Ukrainszka Pravda.

Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese kijelentette, hogy az alaszkai találkozót követően

"teljes értékű egyeztetési mechanizmus" állt helyre Oroszország és az Egyesült Államok között a legmagasabb szinten.

Medvegyev közlése szerint Putyin "személyesen és részletesen ismertette az amerikai elnökkel" Oroszország feltételeit a háború befejezésére vonatkozóan.

Fontos: a találkozó bebizonyította, hogy előfeltételek nélkül is lehetségesek tárgyalások, miközben a különleges katonai művelet folytatódik"

- fogalmazott Medvegyev, hozzátéve, hogy

mindkét fél közvetlenül Kijevre és Európára hárította a felelősséget az ellenségeskedés befejezésére irányuló tárgyalások jövőbeni eredményeiért."

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy

Oroszország már nincs elszigetelve.

A nyugati média olyan állapotban van, amit őrületként lehet leírni: három évig Oroszország elszigeteltségéről beszéltek, ma pedig láthatták, hogy vörös szőnyeget terítettek az Egyesült Államokban az orosz elnök fogadására"

- nyilatkozta Zaharova.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

