Természeti katasztrófa történt Pakisztánban - Több mint 300 ember meghalt
Természeti katasztrófa történt Pakisztánban - Több mint 300 ember meghalt

Szombatra meghaladta a 300 főt a heves esőzések és áradások halálos áldozatainak száma Pakisztánban, miközben az ország északnyugati részén a romok közül további holttesteket emelnek ki a mentőalakulatok. A hegyvidéki Haibar-Pahtúnhva tartomány kormányzata gyásznapot hirdetett.

Az áldozatok száma jelenleg 307"

- közölte a tartomány katasztrófavédelmi hatóságának szóvivője. A szóvivő tájékoztatása szerint a mentők az éjszaka folyamán 93 holttestet emeltek ki a romok közül, és attól tartanak, hogy az áldozatok száma tovább nő.

Haibar-Pahtúnhva Buner körzetében továbbra is többszáz mentő dolgozik a túlélők felkutatásán, miután pénteken felhőszakadások és özönvízszerű esők pusztító árvizet okoztak, és több tucatnyi otthont elsodort az ár.

A legsúlyosabban érintett falvakban, Pir Babában és Malik Purában zajlik a mentés, ahol pénteken követelte a legtöbb áldozatot az ár - mondta Buner helyettes biztosa. Egy helyi lakos beszámolója szerint

nem tudják, honnan zúdult rájuk a víz, de olyan gyorsan jött, hogy sokan nem tudtak elmenekülni".

Az elmúlt hetekben több százan vesztették életüket az országban áradásokban, miután a szokásosnál jóval több csapadék hullott a monszunidőszakban. Az esőzések utakat mostak el, házakat döntöttek romba, egész településeket zártak el a külvilágtól.

