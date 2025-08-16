Trump azt mondja, titkos üzenetet kapott - Lehet, hogy sikerült elkerülni egy hatalmas háborút?

Donald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök diszkréten biztosította őt arról, hogy Kína nem fogja lerohanni Tajvant, amíg ő hivatalban van.

Trump a Fox News-nak adott interjúban beszélt erről, nem sokkal az Oroszország ukrajnai inváziójáról szóló, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatandó tárgyalásai előtt.

Elmondom, hogy hasonló a helyzet Hszi elnökkel Kínában és Tajvannal kapcsolatban, de nem hiszem, hogy ez megtörténne, amíg én itt vagyok"

- nyilatkozta Trump a Fox News műsorában.

Azt mondta nekem: »Soha nem fogom megtenni, amíg ön az elnök.« Hszi elnök mondta ezt nekem, és én azt válaszoltam: »Nos, értékelem ezt«, de ő hozzátette: »De én nagyon türelmes vagyok, és Kína is nagyon türelmes«"

- idézte fel Trump.

Trump és Hszi júniusban folytatták le első hivatalos telefonbeszélgetésüket Trump második elnöki ciklusa alatt. Trump áprilisban is említette, hogy Hszi felhívta őt, de nem pontosította, mikor történt ez a beszélgetés.

Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy "újraegyesül" a demokratikus, kvázi önálló országként működő szigettel, ha szükséges, akár erőszak árán is. Tajvan határozottan elutasítja Kína területi igényeit.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain