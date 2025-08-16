  • Megjelenítés
Trump azt mondja, titkos üzenetet kapott - Lehet, hogy sikerült elkerülni egy hatalmas háborút?
Globál

Trump azt mondja, titkos üzenetet kapott - Lehet, hogy sikerült elkerülni egy hatalmas háborút?

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök diszkréten biztosította őt arról, hogy Kína nem fogja lerohanni Tajvant, amíg ő hivatalban van.

Trump a Fox News-nak adott interjúban beszélt erről, nem sokkal az Oroszország ukrajnai inváziójáról szóló, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatandó tárgyalásai előtt.

Elmondom, hogy hasonló a helyzet Hszi elnökkel Kínában és Tajvannal kapcsolatban, de nem hiszem, hogy ez megtörténne, amíg én itt vagyok"

- nyilatkozta Trump a Fox News műsorában.

Azt mondta nekem: »Soha nem fogom megtenni, amíg ön az elnök.« Hszi elnök mondta ezt nekem, és én azt válaszoltam: »Nos, értékelem ezt«, de ő hozzátette: »De én nagyon türelmes vagyok, és Kína is nagyon türelmes«"

- idézte fel Trump.

Trump és Hszi júniusban folytatták le első hivatalos telefonbeszélgetésüket Trump második elnöki ciklusa alatt. Trump áprilisban is említette, hogy Hszi felhívta őt, de nem pontosította, mikor történt ez a beszélgetés.

Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy "újraegyesül" a demokratikus, kvázi önálló országként működő szigettel, ha szükséges, akár erőszak árán is. Tajvan határozottan elutasítja Kína területi igényeit.

Kapcsolódó cikkünk

Titokzatos eszköz jelent meg az F-CK-1-eseken - Vajon mire készül a ROCAF?

Váratlan módosítással tették még félelmetesebbé a Hellfire rakétákat: a keleti nagyhatalom páncélosaira vadásznának velük

Rakétákkal szórja tele a feszült térséget Amerika, éppen a legnagyobb kihívó partjai közelében

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Véget ért Trump és Putyin alaszkai találkozója: ez vár a világra, ebben állapodtak meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility