Trump azt mondja, titkos üzenetet kapott - Lehet, hogy sikerült elkerülni egy hatalmas háborút?

Trump a Fox News-nak adott interjúban beszélt erről, nem sokkal az Oroszország ukrajnai inváziójáról szóló, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatandó tárgyalásai előtt.
Elmondom, hogy hasonló a helyzet Hszi elnökkel Kínában és Tajvannal kapcsolatban, de nem hiszem, hogy ez megtörténne, amíg én itt vagyok"
- nyilatkozta Trump a Fox News műsorában.
Azt mondta nekem: »Soha nem fogom megtenni, amíg ön az elnök.« Hszi elnök mondta ezt nekem, és én azt válaszoltam: »Nos, értékelem ezt«, de ő hozzátette: »De én nagyon türelmes vagyok, és Kína is nagyon türelmes«"
- idézte fel Trump.
Trump és Hszi júniusban folytatták le első hivatalos telefonbeszélgetésüket Trump második elnöki ciklusa alatt. Trump áprilisban is említette, hogy Hszi felhívta őt, de nem pontosította, mikor történt ez a beszélgetés.
Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy "újraegyesül" a demokratikus, kvázi önálló országként működő szigettel, ha szükséges, akár erőszak árán is. Tajvan határozottan elutasítja Kína területi igényeit.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára
Semmi nem változott a háború intenzitása kapcsán.
Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen”
Kijevben nem éppen örülnek a találkozó kimenetelének.
Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról
Vegyük végig, mi történt, mi történhet.
Brüsszel figyelmeztet: végleg elbukhatnak a vidéki térségek Magyarországon is
Három veszély egyszerre fenyegeti a lemardó országrészeket az EU-ban.
Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra
Erőteljes fellépést készít elő Washington, ha nem sül el jól a találkozó.
Trump meghozta a döntést, amivel kihúzza a talajt az amerikai megújulóipar alól
Jelentős lassulástól félnek a szakértők.
Nem várt helyen bukkant fel a legendás ukrán Antonov – Kövér ajándékot kaptak Kijev katonái
Lépett a vonakodó szövetséges.
Csatába indultak az ukrán elitdandárok: nagyon úgy néz ki, súlyos összeomlás lett az oroszok nagy sikere
Orvosolták az ukrán haderő súlyos kudarcát.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?