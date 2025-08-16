Új izraeli offenzíva előtt menedékfelszereléseket szállítanak egymillió ember számára Gázába

A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy Izrael közölte, új offenzívát indít Észak-Gáza város, az övezet legnagyobb városi központja feletti ellenőrzés megszerzésére.
A terv nemzetközi aggodalmakat váltott ki a nagyrészt lerombolt, mintegy 2,2 millió embernek otthont adó terület sorsa miatt.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy a támadás megindítása előtt a civil lakosságot "biztonságos zónákba" evakuálják Gáza városból, amelyet a Hamász utolsó erődítményének nevezett.
A menedékfelszereléseket az ENSZ és más nemzetközi segélyszervezetek szállítják a dél-gázai Kerem Shalom átkelőn keresztül, miután az izraeli védelmi minisztérium személyzete átvizsgálta azokat.
Az izraeli hadsereg nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a felszerelések a jelenleg körülbelül egymillió lakosú Gáza város népességének szólnak-e, illetve hogy a déli áttelepítési helyszín a Egyiptommal határos Rafah területe lesz-e.
Israel Katz védelmi miniszter szombaton közölte, hogy az új offenzíva terveit még most dolgozzák ki. Az izraeli erők azonban már az elmúlt héten fokozták műveleteiket Gáza város peremterületein. A Zeitorun és Sedzsaja negyedek lakói súlyos izraeli légi és tankcsapásokról számoltak be, amelyek sok házat elpusztítottak.
Az izraeli hadsereg pénteken bejelentette, hogy új műveletet indított Zeitunban robbanóanyagok felkutatására, alagutak megsemmisítésére és fegyveresek likvidálására a térségben.
A háború 2023. október 7-én kezdődött, amikor a Hamász megtámadta Dél-Izraelt, megölve 1200 embert és 251 túszt ejtve az izraeli hatóságok szerint. A Gázában maradt 50 túsz közül 20 még életben van.
Az Izrael által a Hamász ellen indított katonai támadás több mint 61 000 palesztin halálát okozta a gázai egészségügyi minisztérium szerint.
Emellett éhínséget idézett elő, a lakosság nagy részét belső menekülésre kényszerítette, és az övezet nagy részét romba döntötte.
Vasárnapra Izrael-szerte tüntetéseket várnak a túszok szabadon bocsátását és a háború befejezését követelve, sok vállalkozás és egyetem jelezte, hogy egynapos sztrájkot tart.
Az amerikai támogatású 60 napos tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról szóló tárgyalások múlt hónapban holtpontra jutottak, a közvetítő Egyiptom és Katar pedig megpróbálja újraindítani azokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Rekordösszeg áramlik a feltörekvő piacokra: 250 milliárd dollár hét hónap alatt
Két évtizede nem volt ilyen lehetőség.
167 millió forintot költhet havonta a MÁV a késések miatt, milliárdokra rúg a teljes kár
Az viszont nem világos, honnan van a pénz elkülönítve.
Fegyveres katonákat vetnek be Washington DC-ben – Trump kiadta a parancsot
Az amerikai főváros utcáira vezénylik a nemzeti gárdát.
A frontkatonák üzentek Trumpnak: „továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk”
Az ukrán katonák ingerültek, hogy az amerikaiak maguknak kötnek alkukat.
Otthon Start Program: új kötelezettséget ró a kormány a bankokra
Új részletek jelentek meg egy rendelettervezetben.
Úgy hagyják el tömegek a sokat irigyelt országot, mintha nem lenne holnap
Egykoron az egyik legvonzóbb a bevándorlási célpont volt.
Amíg a világ Trumpra figyelt, ébredezik a piaci bedőlések ősanyja
Van, aki szerint már át is lépték a piacok a Rubicont.
Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont
Bajban a vendéglátás, idegesek a vendégek.
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.