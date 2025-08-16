Új izraeli offenzíva előtt menedékfelszereléseket szállítanak egymillió ember számára Gázába

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy vasárnaptól sátrakat és egyéb menedékfelszereléseket biztosít a gázai lakosoknak, akiket a harcok elől a Gázai övezet déli, "biztonságos" területeire költöztetnek át – számolt be a Reuters.

A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy Izrael közölte, új offenzívát indít Észak-Gáza város, az övezet legnagyobb városi központja feletti ellenőrzés megszerzésére.

A terv nemzetközi aggodalmakat váltott ki a nagyrészt lerombolt, mintegy 2,2 millió embernek otthont adó terület sorsa miatt.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy a támadás megindítása előtt a civil lakosságot "biztonságos zónákba" evakuálják Gáza városból, amelyet a Hamász utolsó erődítményének nevezett.

A menedékfelszereléseket az ENSZ és más nemzetközi segélyszervezetek szállítják a dél-gázai Kerem Shalom átkelőn keresztül, miután az izraeli védelmi minisztérium személyzete átvizsgálta azokat.

Az izraeli hadsereg nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a felszerelések a jelenleg körülbelül egymillió lakosú Gáza város népességének szólnak-e, illetve hogy a déli áttelepítési helyszín a Egyiptommal határos Rafah területe lesz-e.

Israel Katz védelmi miniszter szombaton közölte, hogy az új offenzíva terveit még most dolgozzák ki. Az izraeli erők azonban már az elmúlt héten fokozták műveleteiket Gáza város peremterületein. A Zeitorun és Sedzsaja negyedek lakói súlyos izraeli légi és tankcsapásokról számoltak be, amelyek sok házat elpusztítottak.

Az izraeli hadsereg pénteken bejelentette, hogy új műveletet indított Zeitunban robbanóanyagok felkutatására, alagutak megsemmisítésére és fegyveresek likvidálására a térségben.

A háború 2023. október 7-én kezdődött, amikor a Hamász megtámadta Dél-Izraelt, megölve 1200 embert és 251 túszt ejtve az izraeli hatóságok szerint. A Gázában maradt 50 túsz közül 20 még életben van.

Az Izrael által a Hamász ellen indított katonai támadás több mint 61 000 palesztin halálát okozta a gázai egészségügyi minisztérium szerint.

Emellett éhínséget idézett elő, a lakosság nagy részét belső menekülésre kényszerítette, és az övezet nagy részét romba döntötte.

Vasárnapra Izrael-szerte tüntetéseket várnak a túszok szabadon bocsátását és a háború befejezését követelve, sok vállalkozás és egyetem jelezte, hogy egynapos sztrájkot tart.

Az amerikai támogatású 60 napos tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról szóló tárgyalások múlt hónapban holtpontra jutottak, a közvetítő Egyiptom és Katar pedig megpróbálja újraindítani azokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio