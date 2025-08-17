  • Megjelenítés
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról

Portfolio
Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. Az egyeztetések jövő héten folytatódhatnak, amely akár Putyin és Zelenszkij első közös találkozóját jelentheti a 2022-es háború kitörése óta. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.
Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak

Meglepő diplomáciai gesztusra került sor: Melania Trump, az Egyesült Államok jelenlegi first ladyje nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz.

Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak
Olyan ellentámadásba kezdett Ukrajna, hogy az oroszok csak hátrálni tudnak a fontos frontvonalon

Az ukrán fegyveres erők 1-2,5 kilométert nyomultak előre a Szumi megyei észak-szlobozssanai frontszakasz egyes területein – írta meg az Ukrainska Pravda az ukrán vezérkarra hivatkozva.

Olyan ellentámadásba kezdett Ukrajna, hogy az oroszok csak hátrálni tudnak a fontos frontvonalon
A frontkatonák üzentek Trumpnak: „továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk”

Az ukránok dühösen reagáltak Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök alaszkai találkozójára, ahol az amerikai elnök nem támogatta a tűzszünetet az ukrajnai háborúban, és vörös szőnyeges fogadtatásban részesítette az orosz elnököt.

A frontkatonák üzentek Trumpnak: „továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk"
Megszólaltak Ukrajna legeltökéltebb szövetségesei: „még több fegyvert küldünk”

A Balti és Északi országok vezetői megerősítették Ukrajna támogatását és üdvözölték Trump elnök erőfeszítéseit az orosz agresszió befejezésére – számolt be a Reuters.

Megszólaltak Ukrajna legeltökéltebb szövetségesei: „még több fegyvert küldünk"
Putyin meglepő új kijelentést tett a Trumppal folytatott tárgyalásáról

Vlagyimir Putyin orosz elnök hasznosnak értékelte alaszkai látogatását, és kijelentette, hogy Oroszország tiszteletben tartja az Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban.

Putyin meglepő új kijelentést tett a Trumppal folytatott tárgyalásáról
Itt vannak a részletek: ez Putyin követelése az ukrajnai háború befejezéséért cserébe

A Financial Times négy bennfentes forrásra hivatkozva részleteket közölt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti tegnapi találkozón elhangzottakról. A lap szerint Oroszország Ukrajna kivonulását követeli a donyecki régióból a háború befejezéséért cserébe, a terület megszerzését követően pedig a frontvonal többi részén hajlandó lenne befagyasztani a harcokat.

Itt vannak a részletek: ez Putyin követelése az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap találkozott Alaszkában. A mai nap folyamán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hétfőn az Egyesült Államokba utazik majd, hogy találkozzon Trumppal a Fehér Házban, a New York Times szerint pedig a találkozóra európai vezetőket is meghívtak.

Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján
Donald Trump párttársai szerint már csak egy dolog kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában

Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.

Donald Trump párttársai szerint már csak egy dolog kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában
Megszólalt a német kancellár Trump és Putyin találkozójáról

Friedrich Merz német kancellár üdvözölte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására a Vlagyimir Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozó után.

Megszólalt a német kancellár Trump és Putyin találkozójáról
Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik

Volodimir Zelenszkij hétfőn Washingtonba utazik, hogy találkozzon Donald Trumppal, miután az éjszaka folyamán telefonon egyeztettett az alaszkai csúcstalálkozó főbb pontjairól az amerikai elnökkel. Ez lesz Volodimir Zelenszkij első visszatérése a Fehér Házba a februári emlékezetes találkozásuk óta - jelentette a The Guardian.

Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik
Szabályosan ünnepelnek Oroszország vezetői a Trump-Putyin találkozó után

Dmitrij Medvegyev volt elnök szerint helyreállt az orosz-amerikai kapcsolatok legmagasabb szintű egyeztetési mechanizmusa az alaszkai találkozó után, Marja Zaharova külügyi szóvivő pedig azon örömködött, hogy Oroszország már jól láthaótan nincs elszigetelve - közölte az Ukrainszka Pravda.

Szabályosan ünnepelnek Oroszország vezetői a Trump-Putyin találkozó után
Elfoglalták az oroszok Kologyazit

A donyecki település az egyik utolsó védvonal a megerősített védelmű Liman város felé.

Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal

Nincs értelme fegyverszünetet kötni Oroszország és Ukrajna közt, remélhetőleg békeszerződéssel zárul majd hamarosan a háború – jelentette be Truth Socialön az amerikai elnök, Donald Trump.

Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal
Megszólalt Zelenszkij a Trump-Putyin csúcstalálkozó után – Ez most Ukrajna álláspontja

Telefonon beszélt egymással Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, röviddel azután, hogy az amerikai vezető Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Zelenszkij X-oldalán reagált a történtekre.

Megszólalt Zelenszkij a Trump-Putyin csúcstalálkozó után – Ez most Ukrajna álláspontja
Szijjártó Péter reakciója a Trump-Putyin csúcsra

A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon reagált Trump és Putyin csúcstalálkozójára:

"A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért.Ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal."

Európai vezetőkkel beszélt Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap - közölték Washingtonban és Brüsszelben.

Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

"Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel" - fogalmazott a bizottsági szóvivő.

(MTI)

Levelet kapott Putyin Donald Trump feleségétől - Egyetlen dolgot kért a first lady

Melania Trump személyes levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz az Ukrajnából elhurcolt gyermekek helyzetével kapcsolatban, amelyet Donald Trump adott át az alaszkai csúcstalálkozón.

Levelet kapott Putyin Donald Trump feleségétől - Egyetlen dolgot kért a first lady
Mi lesz most az Oroszország elleni szankciókkal? Egyértelmű választ adott Donald Trump

Két-három hétig most biztosan nem kap újabb szankciókat Oroszország az USA-tól – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak adott interjúban, röviddel a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozó után.

Mi lesz most az Oroszország elleni szankciókkal? Egyértelmű választ adott Donald Trump
Csukcsföldön is megállt Putyin

Az alaszkai csúcstalálkozó után tett egy kitérőt Csukcsföldön Vlagyimir Putyin orosz elnök, az oroszországi autonóm régió vezetésével egyeztetett, főleg gazdasági dolgokról.

(TASZSZ)

Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára

Egy ballisztikus rakétát és 85 drónt indított az orosz haderő éjjel Ukrajna területe ellen – írja ma reggeli légvédelmi jelentésében az ukrán légierő.

Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára
Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen”

Semmi értelme nem volt a Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök közti találkozónak, az egész esemény „gyomorforgató, szégyenteljes és haszontalan” volt – jellemzi a helyzetet szerkesztőségi véleménycikkben a Kyiv Independent, az egyik legnagyobb nemzetközi elérésű ukrán lap.

Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen"
Orosz jelentés

Megérkezett az orosz haderő reggeli jelentése az éjjeli légvédelmi tevékenységről: 29 ukrán drónt lőttek le Oroszország területe fölött, elsősorban Rosztov megyét célozta a támadás.

(TASZSZ)

Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról

Bár jót beszélgetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, érdemi áttörés nem született a tegnapi alaszkai csúcson, egyedül annyiról sikerült megállapodni, hogy folytatják a dialógust. Ezzel a kimenetellel Oroszország jár a legjobban, hiszen újabb szankciós vagy katonai nyomás nélkül tudják folytatni az Ukrajna elleni inváziót, a következő tárgyalások során pedig még jobb helyzetben lesznek. Megnéztük, mi történt a Trump-Putyin csúcson és azt is kielemeztük, mi lehet a folytatás.

Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Napok alatt összeomlott az orosz betörés, baj van a legendás Patriot-rendszerekkel - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A Trump-Putyin találkozóról szóló hírfolyam itt érthető el:

Kapcsolódó cikkünk

Lezárultak az alaszkai tárgyalások, nincs tűzszünet - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

