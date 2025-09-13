Nem csak rekord, trendforduló: öt grafikon, ami sok mindent elmond az atom jövőjéről

Itt az új rekord
A világ atomerőművei 2667 terawattóra (TWh) villamos energiát állítottak elő 2024-ben,
ezzel átadva a múltnak a 2006-os évben elért 2660 TWh-s eddigi rekordot.
Ha ezt az energiamennyiséget szénerőművekben termelték volna meg, az mintegy 2,1 milliárd tonna szén-dioxid kibocsátásával járt volna, vagyis a reaktorok ekkora emisszió elkerülését tették lehetővé. (Összevetésül: az energiával kapcsolatos teljes globális CO2-kibocsátás 2024-ben 0,8%-kal 37,8 milliárd tonnára nőtt.)
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés