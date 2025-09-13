Nem csak rekord, trendforduló: öt grafikon, ami sok mindent elmond az atom jövőjéről

Amint arról korábban röviden már beszámoltunk, rekord mennyiségű villamos energiát termeltek a világ atomerőművei 2024-ben a Nukleáris Világszövetség jelentése szerint. A jelentésből a részletes áttekintés során egyebek mellett az is kiderül, hogy bár az atomerőmű-építési aktivitás fokozódik, jelentősen gyorsítani kellene a tempót ahhoz, hogy a 2050-re kitűzött kapacitásháromszorozási cél elérhető legyen. Bár a kihívás nagy, egyáltalán nem teljesíthetetlen, mindössze az 1980-as évek közepén, az atomerőmű-építések fénykorában egyszer már elért sebességet kellene újra megközelíteni.