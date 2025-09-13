  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Nem csak rekord, trendforduló: öt grafikon, ami sok mindent elmond az atom jövőjéről

Amint arról korábban röviden már beszámoltunk, rekord mennyiségű villamos energiát termeltek a világ atomerőművei 2024-ben a Nukleáris Világszövetség jelentése szerint. A jelentésből a részletes áttekintés során egyebek mellett az is kiderül, hogy bár az atomerőmű-építési aktivitás fokozódik, jelentősen gyorsítani kellene a tempót ahhoz, hogy a 2050-re kitűzött kapacitásháromszorozási cél elérhető legyen. Bár a kihívás nagy, egyáltalán nem teljesíthetetlen, mindössze az 1980-as évek közepén, az atomerőmű-építések fénykorában egyszer már elért sebességet kellene újra megközelíteni.

Itt az új rekord

A világ atomerőművei 2667 terawattóra (TWh) villamos energiát állítottak elő 2024-ben,

ezzel átadva a múltnak a 2006-os évben elért 2660 TWh-s eddigi rekordot.

Ha ezt az energiamennyiséget szénerőművekben termelték volna meg, az mintegy 2,1 milliárd tonna szén-dioxid kibocsátásával járt volna, vagyis a reaktorok ekkora emisszió elkerülését tették lehetővé. (Összevetésül: az energiával kapcsolatos teljes globális CO2-kibocsátás 2024-ben 0,8%-kal 37,8 milliárd tonnára nőtt.)

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility