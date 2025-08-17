  • Megjelenítés
Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak
Globál

Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak

Portfolio
Meglepő diplomáciai gesztusra került sor: Melania Trump, az Egyesült Államok jelenlegi first ladyje nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz.

A Fox News által nyilvánosságra hozott levélben Melania Trump azt írja: "minden gyermek ugyanazokról álmodik – szeretetről, lehetőségekről és biztonságról." A first lady szerint a szülőknek és a vezetőknek közös felelőssége, hogy ezt a reményt életben tartsák, és olyan világot teremtsenek, ahol ezek az életkörülmények mindenki számára elérhetők, a jövő pedig biztonságban van.

Minden új nemzedék tiszta lappal indul, ártatlanságuk pedig nem ismer határokat, kormányokat vagy ideológiákat. Mr. Putyin, ön képes visszaadni a gyermekek nevetését

– írja a first lady.

A levél végén arra szólítja fel az orosz elnököt, hogy a gyermekek védelmével ne csupán hazáját, hanem az egész emberiséget szolgálja. Sorait azzal zárja:

Eljött az idő.

Bár volt már példa arra, hogy egy amerikai first lady politikai tartalmú üzenetet intézett külföldi vezetőkhöz vagy nyilvánosan beleszólt diplomáciai ügyekbe –

de nagyon ritkán és általában közvetett formában.

A first lady-k hagyományosan „puha diplomáciát” folytatnak: külföldi utazások, humanitárius kezdeményezések vagy nyilvános beszédek formájában. Például

  • Eleanor Roosevelt (Franklin D. Roosevelt felesége) a második világháború és az ENSZ alapításának idején aktív külpolitikai szereplő volt. Írt és beszélt emberi jogi, béke- és nemzetközi kérdésekről, sőt az ENSZ Közgyűlésében is dolgozott. Bár nem konkrét levelek formájában Putyinéhoz hasonlóan, de közvetlen politikai állásfoglalásokat tett a világ közvéleményéhez és más vezetőkhöz is.

  • Jackie Kennedy a hidegháború idején több alkalommal diplomáciai jellegű szerepet vállalt, például Charles de Gaulle francia elnökkel, illetve Nikita Hruscsovval való találkozásai során. Bár nem levelezett velük, fellépéseit gyakran politikai üzenetként értelmezték.

  • Hillary Clinton first ladyként (Bill Clinton elnöksége idején) többször is felszólalt nemzetközi fórumokon, például az ENSZ nőkonferenciáján Pekingben 1995-ben, ahol a nők jogait globális politikai kérdésként vetette fel.

  • Laura Bush 2001-ben, szeptember 11. után, illetve 2001 novemberében például a tálib rezsim nőkkel szembeni bánásmódját bírálta egy rádióbeszédben, amit sokan diplomáciai üzenetnek tekintettek a Közel-Kelet felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

