Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak

Meglepő diplomáciai gesztusra került sor: Melania Trump, az Egyesült Államok jelenlegi first ladyje nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz.

A Fox News által nyilvánosságra hozott levélben Melania Trump azt írja: "minden gyermek ugyanazokról álmodik – szeretetről, lehetőségekről és biztonságról." A first lady szerint a szülőknek és a vezetőknek közös felelőssége, hogy ezt a reményt életben tartsák, és olyan világot teremtsenek, ahol ezek az életkörülmények mindenki számára elérhetők, a jövő pedig biztonságban van.

Minden új nemzedék tiszta lappal indul, ártatlanságuk pedig nem ismer határokat, kormányokat vagy ideológiákat. Mr. Putyin, ön képes visszaadni a gyermekek nevetését

– írja a first lady.

A levél végén arra szólítja fel az orosz elnököt, hogy a gyermekek védelmével ne csupán hazáját, hanem az egész emberiséget szolgálja. Sorait azzal zárja:

Eljött az idő.

Bár volt már példa arra, hogy egy amerikai first lady politikai tartalmú üzenetet intézett külföldi vezetőkhöz vagy nyilvánosan beleszólt diplomáciai ügyekbe –

de nagyon ritkán és általában közvetett formában.

A first lady-k hagyományosan „puha diplomáciát” folytatnak: külföldi utazások, humanitárius kezdeményezések vagy nyilvános beszédek formájában. Például

Eleanor Roosevelt (Franklin D. Roosevelt felesége) a második világháború és az ENSZ alapításának idején aktív külpolitikai szereplő volt. Írt és beszélt emberi jogi, béke- és nemzetközi kérdésekről, sőt az ENSZ Közgyűlésében is dolgozott. Bár nem konkrét levelek formájában Putyinéhoz hasonlóan, de közvetlen politikai állásfoglalásokat tett a világ közvéleményéhez és más vezetőkhöz is.

Jackie Kennedy a hidegháború idején több alkalommal diplomáciai jellegű szerepet vállalt, például Charles de Gaulle francia elnökkel, illetve Nikita Hruscsovval való találkozásai során. Bár nem levelezett velük, fellépéseit gyakran politikai üzenetként értelmezték.

Hillary Clinton first ladyként (Bill Clinton elnöksége idején) többször is felszólalt nemzetközi fórumokon, például az ENSZ nőkonferenciáján Pekingben 1995-ben, ahol a nők jogait globális politikai kérdésként vetette fel.

Laura Bush 2001-ben, szeptember 11. után, illetve 2001 novemberében például a tálib rezsim nőkkel szembeni bánásmódját bírálta egy rádióbeszédben, amit sokan diplomáciai üzenetnek tekintettek a Közel-Kelet felé.

