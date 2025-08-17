  • Megjelenítés
Durva fordulat az időjárásban: a nyár egyik leghevesebb zivatarfrontja közeledik
Portfolio
Ma az ország több pontján is elszabadulhatnak a zivatarok: a lassan mozgó felhőkből percek alatt zúdulhat le özönvízszerű eső, amelyet viharos szél és jég is kísérhet. Egyes térségekben rövid idő alatt akár több tíz milliméter csapadék is lehullhat - írja a HungaroMet.

A meterológiai szakértők szerint a gyenge magassági áramlás miatt a zivatarcellák több helyen csak lassan vonulnak, így lokálisan több helyen fordulhat elő felhőszakadás. Emiatt egy-egy térségben rövid idő alatt akár több tíz milliméter csapadék is lezúdulhat,

ami villámárvizeket is okozhat.

534633556_1204599208363190_1439710391326563215_n
Forrás: HungaroMet

A zivatarokhoz nemcsak özönvízszerű eső, hanem 60–80 km/órás széllökések és jellemzően 2 centiméternél kisebb átmérőjű jég is társulhat.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a heves záporok és zivatarok kialakulása a nap folyamán szinte bárhol bekövetkezhet, ezért célszerű felkészülni az időjárás hirtelen változásaira.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

