Olyan jelentős biztonsági garanciákban állapodtunk meg, amelyeket földrengésszerűnek neveznék
- mondta Witkoff, aki szerint
Oroszország beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államok és más európai országok "gyakorlatilag az 5. cikkelyhez hasonló védelmet" nyújthassanak Ukrajnának.
Ez a NATO-szerződés azon rendelkezésére utal, miszerint egy tagállam elleni támadás az összes tagállam elleni támadásnak minősül.
Witkoff claims on CNN that Trump and Putin agreed to
Witkoff megjegyezte, hogy Oroszország régóta ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását, és Ukrajna éppen a biztonsági garanciák miatt törekszik a tagságra.
Minden azon múlik majd, hogy az ukránok mit tudnak elfogadni, de feltételezve, hogy elfogadják, a következő engedményt sikerült elérnünk: az Egyesült Államok 5. cikkelyhez hasonló védelmet kínálhat, ami az egyik valós oka annak, hogy Ukrajna a NATO-ba akar kerülni
- magyarázta Witkoff. Mint elmondta,
tulajdonképpen sikerült megkerülniük a nato-tagság körüli problémát, és Moszkva belement a fentebbi megállapodásba, "amit először hallottunk az oroszoktól".
A különmegbízott szerint az alku további elemei között szerepel, hogy
az Oroszországi Föderáció törvénybe iktatja, hogy a békemegállapodás kodifikálása után nem támad meg más területeket,
valamint "törvénybe iktatja, hogy nem támad meg más európai országokat és nem sérti meg azok szuverenitását".
Witkoff hangsúlyozta, hogy bármilyen megállapodás az ukrán fél beleegyezéséhez kötött, és a területcsere jelenti a legalapvetőbb kérdést, amelyet nem lehetett részletesen megvitatni Alaszkában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nélkül. Trump, Zelenszkij és más európai vezetők hétfőn a Fehér Házban tervezik folytatni a megbeszéléseket.
Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében
Ha ez igaz, tényleg fordulópont lehet.
