Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Ukrán dróntámadás ért egy vasútállomást az oroszországi Voronyezs régióban, melyben egy vasúti alkalmazott megsérült és egy elektromos vezeték megrongálódott - közölte a régió kormányzója vasárnap.

Alexander Gusev a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül számolt be az éjszakai támadásról:

Előzetes információk szerint az ukrán dróntámadásban egy vasútállomás pályakarbantartója sérült meg, akit kórházba szállítottak.

A kormányzó elmondása szerint a támadás eleinte fennakadást okozott a vonatközlekedésben, de vasárnap reggelre a menetrend helyreállt.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy kilenc drónt lőttek le a délnyugat-oroszországi Voronyezs régió felett az éjszaka folyamán. Így összesen 46 ukrán drónt semmisítettek meg az tegnap este, mindegyiket Moszkvától nyugatra fekvő régiókban.