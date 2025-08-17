Elszabadult az utcai erőszak, forrong Magyarország szomszédja – Moszkva sem hagyta szó nélkül a zavargást

Šta se dogodilo tokom protesta u Valjevu u 60 sekundi Više o protestima:https://t.co/KZlooz8bRhhttps://t.co/0UQfkDKrrwhttps://t.co/PJ5ODYyxqI pic.twitter.com/zTDErSmPDl https://t.co/KZlooz8bRh — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) August 17, 2025

A Belgrádtól 100 kilométerre délnyugatra fekvő Valjevóban a rendőrség könnygázt és villanógránátot vetett be a demonstrálók ellen, miután maszkos emberek célba vették az SNS irodáját.

Belgrádban és Újvidéken egyre-másra terjedtek a rendőri brutalitásról szóló beszámolók, amit a szerb belügyminisztérium tagadott.

A máig tartó tiltakozások kiváltó oka az újvidéki vasútállomás tavaly novemberi összeomlása volt, amely 16 ember halálát okozta. A tüntetők a belgrádi kormány korruptságát és hanyagságát okolják a katasztrófáért.

Bár a korrupcióellenes tüntetések korábban békések voltak és százezreket vonzottak az utcára, a helyzet szerdán eszkalálódott, amikor kormánypárti ellentüntetők jelentek meg. Szombat este ismét rohamrendőröket vezényeltek több városba, ahol a tüntetők előrehozott választásokat követeltek.

A tiltakozók haragja főként a Vučić-párt irodái és szimbólumai ellen irányult.

Betörték az SNS koalíciós partnerének, a Szerb Radikális Párt (SRS) székházának az ablakait is.

Az elmúlt héten az ország több pontjáról jelentettek rendőri erőszak okozta állítólagos sérüléseket, és a közösségi médiában egy olyan videó kering, amelyen rendőrök bántalmaznak egy férfit Valjevóban.

Michael O'Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa pénteken aggodalmát fejezte ki a "rendőrség aránytalan erőszakalkalmazása" miatt, és felszólította a hatóságokat, hogy "vessenek véget az önkényes letartóztatásoknak és csökkentsék a feszültséget".

Vučić a szombati eseményekre reagálva az Instagramon azt írta, hogy "az erőszak a teljes gyengeség kifejeződése", és megígérte, hogy

megbünteti a huligánokat.

A Moszkva-barát államfő több ízben elutasította az előrehozott választások kiírását,

a tüntetéseket külföldről irányított összeesküvésnek, beavatkozási kísérletnek minősítve.

Az orosz külügyminisztérium közleményben biztosította támogatásáról a 2014 óta hatalmon lévő szerb vezetőt, kijelentve, hogy

nem maradhatunk közömbösek azzal szemben, ami a testvéri Szerbiában történik.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andrej Cukic