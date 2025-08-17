  • Megjelenítés
Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban
Globál

Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban

MTI
Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük hétfőn Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásán - jelentette ki vasárnap Emmanuel Macron francia elnök a Coalition of the Willing (Tettrekészek Koalíciója) országainak videokonferenciáját követően.

Ha ma gyengeséget mutatunk Oroszország előtt, azzal lerakjuk a jövőbeli konfliktusok alapját

- hangoztatta.

Mint mondta, a kijevi vezetés szövetségesei erős és tartós békét akarnak Ukrajna számára,

és hogy tartsák tiszteletben Ukrajna területi épségét.

Petr Fiala cseh miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kiemelte: az európai vezetők egyetértettek abban, hogy Ukrajnának biztonsági garanciákat kell kapnia ahhoz, hogy további tárgyalásokra kerülhessen sor a háború befejezéséről. "A Tettrekészek Koalíciójának videokonferenciája fontos volt a holnapi fehér házi találkozó előtti egyeztetés szempontjából" - írta az X-en.

Megállapodtunk abban, hogy közvetlen prioritásként kell kezelni az öldöklés leállítását, és hogy az Egyesült Államok és Európa által Ukrajnának nyújtott egyértelmű biztonsági garanciák teljességgel elengedhetetlenek a további tárgyalásokhoz

- közölte a cseh miniszterelnök.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szintén az X-en arról írt, hogy a tanácskozás során hangsúlyozta: "az agresszorra kell nyomást gyakorolni, nem az áldozatra".

António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt fejtegette mikroblogján, hogy elengedhetetlen az Egyesült Államok és az európai országok egysége egy Ukrajna számára fenntartható békemegállapodáshoz.

Hangsúlyoztam a Tettrekészek Koalíciójának mai tanácskozásán, hogy amennyiben nem sikerül tűzszünetet elérni, az EU-nak és az Egyesült Államoknak fokoznia kell a nyomást Oroszországra

- tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Figyelmeztet az amerikai külügyminiszter: nem biztos, hogy Washington el tudja érni a háború lezárását

Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében

Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility