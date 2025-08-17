Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban

Ha ma gyengeséget mutatunk Oroszország előtt, azzal lerakjuk a jövőbeli konfliktusok alapját
- hangoztatta.
Mint mondta, a kijevi vezetés szövetségesei erős és tartós békét akarnak Ukrajna számára,
és hogy tartsák tiszteletben Ukrajna területi épségét.
Petr Fiala cseh miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kiemelte: az európai vezetők egyetértettek abban, hogy Ukrajnának biztonsági garanciákat kell kapnia ahhoz, hogy további tárgyalásokra kerülhessen sor a háború befejezéséről. "A Tettrekészek Koalíciójának videokonferenciája fontos volt a holnapi fehér házi találkozó előtti egyeztetés szempontjából" - írta az X-en.
Megállapodtunk abban, hogy közvetlen prioritásként kell kezelni az öldöklés leállítását, és hogy az Egyesült Államok és Európa által Ukrajnának nyújtott egyértelmű biztonsági garanciák teljességgel elengedhetetlenek a további tárgyalásokhoz
- közölte a cseh miniszterelnök.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szintén az X-en arról írt, hogy a tanácskozás során hangsúlyozta: "az agresszorra kell nyomást gyakorolni, nem az áldozatra".
António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt fejtegette mikroblogján, hogy elengedhetetlen az Egyesült Államok és az európai országok egysége egy Ukrajna számára fenntartható békemegállapodáshoz.
Hangsúlyoztam a Tettrekészek Koalíciójának mai tanácskozásán, hogy amennyiben nem sikerül tűzszünetet elérni, az EU-nak és az Egyesült Államoknak fokoznia kell a nyomást Oroszországra
- tette hozzá.
Címlapkép forrása: EU
Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust
Komoly meglepetést okozott a GDP-adat.
Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért
A túszok szabadon bocsátását követelik.
Figyelmeztet az amerikai külügyminiszter: nem biztos, hogy Washington el tudja érni a háború lezárását
Aggasztó kijelentést tett Marco Rubio.
Áttörés közelében a világ: egy évszázad után trónfosztás jöhet
Jön az új uralkodó.
Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében
Ha ez igaz, tényleg fordulópont lehet.
Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének
Ukrajnának acél sündisznóvá kell válnia?
Megdöbbentő videón az ukrán támadás: testközelből vették fel a katonai hírszerzés különleges akcióját
Egy orosz állomásra csaptak le.
Mobilbanki rangsor: ezek a legjobb magyar banki alkalmazások, mutatjuk, mit tudnak
A Revolut volt a bankok kihívója a mobilokon, ám a bankok visszavágtak.
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?