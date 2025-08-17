  • Megjelenítés
Figyelmeztet az amerikai külügyminiszter: nem biztos, hogy Washington el tudja érni a háború lezárását
MTI
Az Egyesült Államok továbbra is azon lesz, hogy olyan forgatókönyvet teremtsen, amellyel elősegíti az ukrajnai háború végét, de előfordulhat, hogy ez nem lehetséges - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter a CBS amerikai hírtelevízió Face the Nation című műsorában vasárnap.

Ha a háború folytatódik, akkor továbbra is ezrével fognak meghalni az emberek. (...) Sajnos lehet, hogy oda fogunk jutni, de nem oda akarunk jutni

- fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a tervek szerint hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, aki pénteken Alaszkában egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. Zelenszkijt több európai vezető is elkíséri Washingtonba támogatása jeléül.

Ezen a találkozón olyan kérdéseket vitatnak meg, amelyek áttörést hozhatnak, amelyek előrelépést jelenthetnek

- mondta Rubio, hozzátéve,

hogy a megbeszélés témái között szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy mindkét félnek engedményeket kell tennie, ha békemegállapodást szeretnének kötni.

Vasárnap Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán ismét azt írta, hogy "nagy előrelépést sikerült elérni Oroszország ügyében". Másik bejegyzésében az amerikai elnök a sajtót bírálta. "Elképesztő, hogy a hamis sajtó milyen erőszakosan eltorzítja az igazságot, amikor rólam van szó. Semmit sem tehetek vagy mondhatok, ami arra késztetné őket, hogy őszintén írjanak vagy tudósítsanak rólam. Nagyszerű találkozóm volt Alaszkában (az előző amerikai elnök, Joe) Biden ostoba háborújáról, egy háborúról, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie!" - írta az amerikai elnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

