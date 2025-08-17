Hurrikán van születőben az Atlanti-óceánon, ez pedig az internetes kereséseken is meglátszik

A héten kialakult, Erin névre keresztelt trópusi vihar az előrejelzések szerint ezen a héten a 2025-ös szezon első hurrikánjává fejlődhet tovább. A jelenleg a Karib-térség felé tartó vihar a szakértők szerint nem fogja jelentősen veszélyeztetni a lakott területeket, az Egyesült Államok partvidékét pedig valószínűleg éppen súrolja csak majd. Ennek ellenére a Google Trends statisztikái azt mutatják, hogy a vihar nagy érdeklődést váltott ki az internetezőkből.

Az Erin nevet kaphatja, a 2025-ös szezon első hurrikánja

Ahogy arról a héten mi is beszámoltunk az AccuWeather elemzése nyomán, az afrikai partokról elmozdult zápor- és zivatarfelhők a múlt hét végére trópusi viharrá alakultak a Zöld-foki-szigetek közelében.

A szakértők további erősödésre számítanak, és a vihar várhatóan e hét végére hurrikánná fejlődhet.

Chad Merrill, az AccuWeather vezető meteorológusa szerint több tényező is kedvez a fejlődésének, beleértve a por hiányát, a meleg vizet és a zavaró szelek (szélnyírás) hiányát.

A Weather on Maps meteorológiai elemzéseket közlő Facebook-oldal elemzésében kiemelte, hogy a vihar a jövő hét elején az Egyesült Államok keleti partot súrolhatja, de a pályáját még nem lehet pontosan tudni.

Szerencsére azonban a forgatókönyvek zöme nem számol érdemi pusztítással.

A jövő hét második felében aztán a gyengülő vihar kelet felé fordulhat, és Európa felé veheti az irányt.

Egyre nő az érdeklődés az első hurrikán iránt

Ahogy fent is említettük, a vihar vélhetően csak súrolni fogja majd az USA keleti partvidékét, azonban a Google Trends "leginkább felkapott" kereséseket összesítő oldalán

az elmúlt egy hét adatait elnézve, a második legnagyobb érdeklődést kiváltó téma volt.

Világszerte nézve a kereséseket, az elmúlt 30 napban emelkedett a "Hurrikán" témakör iránti érdeklődés. Az elmúlt napokban, mióta a nemzetközi sajtóban is terjed a hír, hogy a héten hurrikánná erősödhet Erin, konzisztensen magas volt az internetes érdeklődés.

Ha kicsit tágabb időszakot, az elmúlt 90 nap kereséseit vizsgáljuk, látható, hogy júniusban jelentősen megugrott az érdeklődés a témakör iránt. Ennek a magyarázata, hogy a Csendes-óceán térségében abban az időszakban alakult ki az első, hurrikán erősségű vihar a szezonban.

A térképes adatok alapján, nem meglepő módon a Karibi-térség szigetországaiban foglalkoztatta leginkább az internetezőket a hurrikán témája. A Google Trends számai szerint

a témakör a legnagyobb relatív érdeklődést Saint-Barthélemy szigetén váltotta ki, amelyet az Egyesült Államok társult állama, Puerto Rico követett.

Ezeken felül, a szintén a térségben található Guadalupe-on, Kubában és Hondurason is.

A hurrikánok ugyan képesek elérni Európa partvidékeit, jellemzően addigra már jóvan gyengébb viharként érkeznek meg. Ennek ellenére,

Franciaország adatait elnézve szembetűnő, hogy az Erin hurrikánnal kapcsolatos témakörökkel kapcsolatos keresési intenzitás.

