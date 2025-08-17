  • Megjelenítés
Jelentett a frontról az ukrán vezérkar: számottevő sikernek örülhet Kijev, ez a következő lépés
Jelentett a frontról az ukrán vezérkar: számottevő sikernek örülhet Kijev, ez a következő lépés

Az ukrán védelmi erők jelentős sikerekről számoltak be Donyeck régióban, kiűzve az orosz csapatokat Pokrovszkból és több Dobropillja környéki településről - írja a Kyiv Post.

Az ukrán vezérkar jelentése szerint augusztus 4. és 16. között az Azov hadtest és az ukrán fegyveres erők közös hadműveletei kiűzték az orosz erőket Gruzszke, Rubizsne, Novovodjane, Novoszpaszke (korábban Petrivka), Vesele és Zolotij Kolodjaz településekből.

A jelentés szerint az orosz erők számottevő veszteségeket szenvedtek, és az ukránok megsemmisítettek vagy megrongáltak többek közt 8 tankot, 6 páncélozott járművet és 91 drónt.

Dobropillja környékén folytatódik a frontvonal stabilizációja, mindeközben pedig az ukrán erők akár 1 kilométert is előrenyomulhattak szumiban.

A Dnyipro hadműveleti-stratégiai csoport ugyanakkor arról számolt be, hogy az orosz hadsereg szüntelenül próbál előrenyomulni a Donyeck régióban, és egyszerre a frontvonal két pontján is feszült a helyzet.

