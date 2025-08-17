  • Megjelenítés
Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének
Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének

Portfolio
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös sajtótájékoztatót tartott vasárnap Brüsszelben. Von der Leyen kijelentette, nem korlátozható az ukrán hadsereg vagy a külső segítségnyújtás egy esetlegesen orosz-ukrán békemegállapodás keretében, míg Zelenszkij leszögezte, a jelenlegi frontvonalaknak kell lennie a béketárgyalások kiindulópontjának - derül ki a Reuters és a Kyiv Independent tudósításából.

Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkre vonatkozóan: sem más harmadik országokkal való együttműködésben, sem más harmadik országoktól érkező segítségnyújtásban

- jelentette ki von der Leyen az európai vezetők mai, vasárnapi megbeszélése előtt, mely egyben a felkészülést jelenti a holnapi, septében összehozott amerikai-ukrán-európai csúcstalálkozóra Washingtonban, Donald Trump amerikai elnökkel.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta:

Ahogy gyakran elmondtam, Ukrajnának acél sündisznóvá kell válnia, emészthetetlenné a potenciális megszállók számára.

Hozzátette, hogy önmagában nem a "tűzszünet" a fontos, hanem annak tartalma és közvetlen hatása, amely "meg kell, hogy állítsa az öldöklést".

Von der Leyen sürgette egy háromoldalú találkozó létrejöttét Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország elnökei között.

Kiemelte, a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, és Ukrajna területéről "nem lehet döntéseket hozni Ukrajna nélkül az asztalnál".

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben kijelentette, hogy a jelenlegi frontvonalak kell, hogy alapul szolgáljanak a béketárgyalásokhoz.

Valódi tárgyalásokra van szükségünk, ami azt jelenti, hogy onnan kezdhetjük, ahol most a frontvonal húzódik

- mondta, hozzátéve, hogy az európai vezetők támogatják ezt az álláspontot.

Az ukrán elnök megerősítette, hogy először tűzszünetre van szükség, majd ezt követően lehet tárgyalni a végleges megállapodásról. Zelenszkij hangsúlyozta: "Fontos, hogy Washington velünk legyen", és hozzátette, hogy Ukrajna nem tárgyalhat "fegyverek nyomása alatt".

Zelenszkij leszögezte, hogy Kijev soha nem fog önként feladni területeket,

amit következőképp indokolt:

Oroszország még mindig sikertelen a donyecki régióban. Putyin 12 éve képtelen elfoglalni, és Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi a terület feladását vagy a területcserét

- mondta.

Zelenszkij hangsúlyozta, a területi kérdéseket "csak Ukrajna és Oroszország vezetői tárgyalhatják meg egy háromoldalú Ukrajna–Egyesült Államok–Oroszország találkozón", hozzátéve, hogy

ha Moszkva elutasítja az ilyen tárgyalásokat, akkor új szankciókat kell bevezetni.

A biztonsági garanciákkal kapcsolatban a kijevi vezető üdvözölte Trump jelzéseit, mondván, Ukrajnának "a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonságra van szüksége a gyakorlatban". Zelenszkij megismételte, hogy Kijev az EU-csatlakozást is fontolóra venné a biztonsági garanciák részeként.

Von der Leyen egyúttal bejelentette, hogy Európa fenntartja és bővíti az Oroszország elleni szankciókat: szeptemberben várható a 19. szankciós csomag, miközben az EU növeli a védelmi képességeit és támogatja Ukrajna védelmi iparát is, különösen a drónok területén.

Mint megírtuk,

ma kiderült, hogy számos európai csúcsvezető, köztük von der Leyen is csatlakozni fog Zelenszkij holnapi fehér házi egyeztetéséhez Trumppal, aki pénteken találkozott Putyinnal Alaszkában.

