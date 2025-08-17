Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének

Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkre vonatkozóan: sem más harmadik országokkal való együttműködésben, sem más harmadik országoktól érkező segítségnyújtásban
- jelentette ki von der Leyen az európai vezetők mai, vasárnapi megbeszélése előtt, mely egyben a felkészülést jelenti a holnapi, septében összehozott amerikai-ukrán-európai csúcstalálkozóra Washingtonban, Donald Trump amerikai elnökkel.
Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta:
Ahogy gyakran elmondtam, Ukrajnának acél sündisznóvá kell válnia, emészthetetlenné a potenciális megszállók számára.
Hozzátette, hogy önmagában nem a "tűzszünet" a fontos, hanem annak tartalma és közvetlen hatása, amely "meg kell, hogy állítsa az öldöklést".
Von der Leyen sürgette egy háromoldalú találkozó létrejöttét Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország elnökei között.
Kiemelte, a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, és Ukrajna területéről "nem lehet döntéseket hozni Ukrajna nélkül az asztalnál".
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben kijelentette, hogy a jelenlegi frontvonalak kell, hogy alapul szolgáljanak a béketárgyalásokhoz.
Valódi tárgyalásokra van szükségünk, ami azt jelenti, hogy onnan kezdhetjük, ahol most a frontvonal húzódik
- mondta, hozzátéve, hogy az európai vezetők támogatják ezt az álláspontot.
Az ukrán elnök megerősítette, hogy először tűzszünetre van szükség, majd ezt követően lehet tárgyalni a végleges megállapodásról. Zelenszkij hangsúlyozta: "Fontos, hogy Washington velünk legyen", és hozzátette, hogy Ukrajna nem tárgyalhat "fegyverek nyomása alatt".
Zelenszkij leszögezte, hogy Kijev soha nem fog önként feladni területeket,
amit következőképp indokolt:
Oroszország még mindig sikertelen a donyecki régióban. Putyin 12 éve képtelen elfoglalni, és Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi a terület feladását vagy a területcserét
- mondta.
Zelenszkij hangsúlyozta, a területi kérdéseket "csak Ukrajna és Oroszország vezetői tárgyalhatják meg egy háromoldalú Ukrajna–Egyesült Államok–Oroszország találkozón", hozzátéve, hogy
ha Moszkva elutasítja az ilyen tárgyalásokat, akkor új szankciókat kell bevezetni.
A biztonsági garanciákkal kapcsolatban a kijevi vezető üdvözölte Trump jelzéseit, mondván, Ukrajnának "a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonságra van szüksége a gyakorlatban". Zelenszkij megismételte, hogy Kijev az EU-csatlakozást is fontolóra venné a biztonsági garanciák részeként.
Von der Leyen egyúttal bejelentette, hogy Európa fenntartja és bővíti az Oroszország elleni szankciókat: szeptemberben várható a 19. szankciós csomag, miközben az EU növeli a védelmi képességeit és támogatja Ukrajna védelmi iparát is, különösen a drónok területén.
ma kiderült, hogy számos európai csúcsvezető, köztük von der Leyen is csatlakozni fog Zelenszkij holnapi fehér házi egyeztetéséhez Trumppal, aki pénteken találkozott Putyinnal Alaszkában.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet
Mobilbanki rangsor: ezek a legjobb magyar banki alkalmazások, mutatjuk, mit tudnak
A Revolut volt a bankok kihívója a mobilokon, ám a bankok visszavágtak.
Harminc éve figyelmeztetnek a szakértők a csendes gyilkosra, de alig történt valami
Az utóbbi harminc évben sokasodtak az aszály-előfordulások Magyarországon.
Itt az előrejelzés: idén is a bolondját járatja velünk az időjárás augusztus 20-án?
Tavaly egy órával később kezdődött.
Jelentett a frontról az ukrán vezérkar: számottevő sikernek örülhet Kijev, ez a következő lépés
Itt stabilizálnák a frontvonalat.
Elszabadult az utcai erőszak, forrong Magyarország szomszédja – Moszkva sem hagyta szó nélkül a zavargást
Pártirodát is felgyújtottak.
MÁV: feloldották a korlátozást, szabad a pálya a Balaton felé
Halálos baleset történt.
Fontos stratégiai döntés előtt áll az EU Kínával kapcsolatban
A klímaváltozás terén az EU és Kína egymásra van utalva.
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?