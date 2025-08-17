Közösen állt ki Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: felfedték a vörös vonalaikat, ebből nem engednének

Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkre vonatkozóan: sem más harmadik országokkal való együttműködésben, sem más harmadik országoktól érkező segítségnyújtásban

- jelentette ki von der Leyen az európai vezetők mai, vasárnapi megbeszélése előtt, mely egyben a felkészülést jelenti a holnapi, septében összehozott amerikai-ukrán-európai csúcstalálkozóra Washingtonban, Donald Trump amerikai elnökkel.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta:

Ahogy gyakran elmondtam, Ukrajnának acél sündisznóvá kell válnia, emészthetetlenné a potenciális megszállók számára.

Hozzátette, hogy önmagában nem a "tűzszünet" a fontos, hanem annak tartalma és közvetlen hatása, amely "meg kell, hogy állítsa az öldöklést".

Von der Leyen sürgette egy háromoldalú találkozó létrejöttét Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország elnökei között.

Kiemelte, a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, és Ukrajna területéről "nem lehet döntéseket hozni Ukrajna nélkül az asztalnál".

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben kijelentette, hogy a jelenlegi frontvonalak kell, hogy alapul szolgáljanak a béketárgyalásokhoz.

Valódi tárgyalásokra van szükségünk, ami azt jelenti, hogy onnan kezdhetjük, ahol most a frontvonal húzódik

- mondta, hozzátéve, hogy az európai vezetők támogatják ezt az álláspontot.

Az ukrán elnök megerősítette, hogy először tűzszünetre van szükség, majd ezt követően lehet tárgyalni a végleges megállapodásról. Zelenszkij hangsúlyozta: "Fontos, hogy Washington velünk legyen", és hozzátette, hogy Ukrajna nem tárgyalhat "fegyverek nyomása alatt".

Zelenszkij leszögezte, hogy Kijev soha nem fog önként feladni területeket,

amit következőképp indokolt:

Oroszország még mindig sikertelen a donyecki régióban. Putyin 12 éve képtelen elfoglalni, és Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi a terület feladását vagy a területcserét

- mondta.

Zelenszkij hangsúlyozta, a területi kérdéseket "csak Ukrajna és Oroszország vezetői tárgyalhatják meg egy háromoldalú Ukrajna–Egyesült Államok–Oroszország találkozón", hozzátéve, hogy

ha Moszkva elutasítja az ilyen tárgyalásokat, akkor új szankciókat kell bevezetni.

A biztonsági garanciákkal kapcsolatban a kijevi vezető üdvözölte Trump jelzéseit, mondván, Ukrajnának "a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonságra van szüksége a gyakorlatban". Zelenszkij megismételte, hogy Kijev az EU-csatlakozást is fontolóra venné a biztonsági garanciák részeként.

Von der Leyen egyúttal bejelentette, hogy Európa fenntartja és bővíti az Oroszország elleni szankciókat: szeptemberben várható a 19. szankciós csomag, miközben az EU növeli a védelmi képességeit és támogatja Ukrajna védelmi iparát is, különösen a drónok területén.

Mint megírtuk,

ma kiderült, hogy számos európai csúcsvezető, köztük von der Leyen is csatlakozni fog Zelenszkij holnapi fehér házi egyeztetéséhez Trumppal, aki pénteken találkozott Putyinnal Alaszkában.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet