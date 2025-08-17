  • Megjelenítés
Megdöbbentő videón az ukrán támadás: testközelből vették fel a katonai hírszerzés különleges akcióját
Globál

Megdöbbentő videón az ukrán támadás: testközelből vették fel a katonai hírszerzés különleges akcióját

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés (DIU) különleges műveletet hajtott végre vasárnap az oroszországi Voronyezs területen, ahol csapást mért a liszki vasútállomásra, ideiglenesen megbénítva ezzel az orosz csapatok utánpótlási vonalát - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Az augusztus 17-i műveletet az ukrán katonai hírszerzés a határőrszolgálattal és más védelmi egységekkel közösen hajtotta végre - közölte az ukrán lap hírszerzési forrása. A támadás következtében leállt a vonatközlekedés, akadályozva a lőszerek és az orosz állomány szállítását. A DIU hangsúlyozta, hogy

Liszki állomása kulcsfontosságú vasúti csomópont az Ukrajna megszállt területein állomásozó orosz csapatok számára.

A támadásról a közösségi médiában felvételek is keringenek, az egyik testközelből örökítette meg a becsapódás pillanatát.

Az orosz-ukrán határmenti Voronyezs régió kormányzója vasárnap korábban azt közölte, hogy egy megsérült vasúti pályamunkást korházba szállítottak, valamint egy áramvezeték megrongálódott ukrán dróntámadás miatt.

Az orosz közlés szerint a támadás késéseket okozott, de vasárnap reggelre a vonatok már újra menetrend szerint közlekedtek.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij Brüsszelben egyeztet Ukrajna szövetségeseivel, holnap a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Jelentett a frontról az ukrán vezérkar: számottevő sikernek örülhet Kijev, ez a következő lépés

Rendkívüli bejelentést tettek az európai nagyhatalmak: elképesztő diplomáciai nagyüzem készül a Fehér Házban, nemcsak Zelenszkijjel

Olyan ellentámadásba kezdett Ukrajna, hogy az oroszok csak hátrálni tudnak a fontos frontvonalon

A frontkatonák üzentek Trumpnak: „továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk”

Megszólaltak Ukrajna legeltökéltebb szövetségesei: „még több fegyvert küldünk”

Címlapkép forrása: SOPA Images/Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja
Globál
Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility