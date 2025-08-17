Megdöbbentő videón az ukrán támadás: testközelből vették fel a katonai hírszerzés különleges akcióját

Az augusztus 17-i műveletet az ukrán katonai hírszerzés a határőrszolgálattal és más védelmi egységekkel közösen hajtotta végre - közölte az ukrán lap hírszerzési forrása. A támadás következtében leállt a vonatközlekedés, akadályozva a lőszerek és az orosz állomány szállítását. A DIU hangsúlyozta, hogy
Liszki állomása kulcsfontosságú vasúti csomópont az Ukrajna megszállt területein állomásozó orosz csapatok számára.
A támadásról a közösségi médiában felvételek is keringenek, az egyik testközelből örökítette meg a becsapódás pillanatát.
Ukraine continues to target southern Russia's railway infrastructureLast night, the drones targeted the Liski station in Voronezh Oblast.Russia's army heavily relies on railways.TG/Exilenova+ pic.twitter.com/N8V3abJNFB https://t.co/N8V3abJNFB— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 17, 2025
Az orosz-ukrán határmenti Voronyezs régió kormányzója vasárnap korábban azt közölte, hogy egy megsérült vasúti pályamunkást korházba szállítottak, valamint egy áramvezeték megrongálódott ukrán dróntámadás miatt.
Az orosz közlés szerint a támadás késéseket okozott, de vasárnap reggelre a vonatok már újra menetrend szerint közlekedtek.
Címlapkép forrása: SOPA Images/Reuters
