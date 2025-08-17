Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért

Izraelben országos tüntetést tartottak a Gázában fogva tartott túszok családjainak támogatására, követelve, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kössön megállapodást a Hamásszal a háború befejezéséről és a foglyok szabadon bocsátásáról.

Vasárnap több ezer izraeli tüntetett országszerte, izraeli zászlókat lengetve és a túszok fényképeit hordozva. A demonstrálók utakat és autópályákat zártak el, köztük a Jeruzsálem és Tel-Aviv közötti főútvonalat is.

Ma minden megáll, hogy emlékezzünk a legfőbb értékre: az élet szentségére

- nyilatkozta Anat Angrest, a túszként fogva tartott Matan Angrest édesanyja egy tel-avivi téren tartott gyűlésen. A túszok családjaival találkozott többek között Gal Gadot izraeli színésznő is.

A sztrájkot a túszok családjai hirdették meg, és számos vállalkozás, valamint intézmény engedélyezte alkalmazottainak a részvételt. Bár sok üzlet bezárt, sok helyen folytatódott a munka az országban, amely Izraelben munkanapnak számít. Az iskolákat nem érintette a sztrájk, mivel nyári szünet van.

A rendőrség közlése szerint délután 2 óráig 38 tüntetőt vettek őrizetbe. Néhány útlezárást végző tüntetőt dulakodás után vittek el a rendőrök. A demonstrációkat rövid időre megszakították, amikor légvédelmi szirénák szólaltak meg Tel-Avivban, Jeruzsálemben és más helyeken egy Jemenből kilőtt rakéta miatt, amelyet sikeresen elfogtak.

Netanjahu miniszterelnök vasárnap a kormányülésen kijelentette:

Akik ma a háború befejezését követelik a Hamász legyőzése nélkül, nemcsak a Hamász pozícióját erősítik és késleltetik túszaink szabadon bocsátását. Azt is biztosítják, hogy az október 7-i borzalmak újra és újra megismétlődjenek.

A kormányfő megerősítette, hogy a hadsereg el fogja foglalni Gáza városát, ami az enklávé egyik utolsó jelentős területe, amely még nincs izraeli ellenőrzés alatt.

Ez a döntés rendkívül népszerűtlen az izraeliek és a túszok családjai körében, akik attól tartanak, hogy a kibővített katonai művelet veszélyeztetheti a fogva tartott szeretteik életét.

A Gázában tartott túszok száma jelenleg 50, közülük az izraeli tisztviselők szerint körülbelül 20-an lehetnek életben. A Túszok Családjainak Fóruma vasárnap hangsúlyozta:

Nincs idő - sem a pokolban sínylődő életeknek, sem az elesetteknek, akik eltűnhetnek Gáza romjai alatt.

A közel két éve tartó gázai háborúban eddig kiszabadult túszok többsége diplomáciai tárgyalások eredményeként szabadult ki. A júliusban összeomlott tűzszüneti tárgyalások újabb túszok szabadon bocsátását eredményezhették volna. A Hamász csak akkor hajlandó elengedni a maradék túszokat, ha Izrael beleegyezik a háború befejezésébe, míg Netanjahu megfogadta, hogy a Hamász nem maradhat hatalmon.

Az izraeli kormány éles bírálatokat kapott belföldön és külföldön egyaránt a Gáza város elfoglalására vonatkozó bejelentés miatt. A Hamász vasárnap bűncselekménynek nevezte a tervet, mondván, hogy százezrek kényszerülnének elhagyni Gáza városát.

A gázai egészségügyi tisztviselők szerint több mint 61 000 palesztin halt meg az izraeli katonai műveletben, csak az elmúlt napon legalább 29-en vesztették életüket. A Hamász Izrael elleni támadásában körülbelül 1200 ember halt meg, és 251 embert hurcoltak Gázába. Azóta több mint 400 izraeli katona vesztette életét Gázában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio