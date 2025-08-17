Zelenszkij Brüsszelben egyeztet Ukrajna szövetségeseivel, holnap a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Jelentett a frontról az ukrán vezérkar: számottevő sikernek örülhet Kijev, ez a következő lépés
Az ukrán védelmi erők jelentős sikerekről számoltak be Donyeck régióban, kiűzve az orosz csapatokat Pokrovszkból és több Dobropillja környéki településről - írja a Kyiv Post.
Befutott az ukrán elnök
A "tettre kész", Ukrajnát támogató államok virtuális egyeztetése előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fogadta Brüsszelben Volodimir Zelenszkijt pár perccel ezelőtt.
— Ukrainian President Volodymyr Zelensky meets with European Commission President Ursula von der Leyen in Brussels before the coalition video meeting. pic.twitter.com/Ye3bakBKQS https://t.co/Ye3bakBKQS— Geopolitia (@_geopolitic_) August 17, 2025
Rendkívüli bejelentést tettek az európai nagyhatalmak: elképesztő diplomáciai nagyüzem készül a Fehér Házban, nemcsak Zelenszkijjel
Számos európai csúcsvezető is Volodimir Zelenszkijjel fog tartani az ukrán elnök Donald Trumppal folytatandó hétfői találkozójára - írja az AP.
Német külügyminiszter: Ukrajna békéjéhez biztonsági garanciák kellenek
A Reuters értesülése szerint a német külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy
bármilyen Ukrajnával kötött békemegállapodásnak biztonsági garanciákat kell tartalmaznia
- és Európa készen áll ezeket az Egyesült Államokkal közösen biztosítani.
A nyilatkozat megerősíti az uniós álláspontot, miszerint egy tartós békerendezéshez nem elég a harcok leállítása: Ukrajna biztonságát hosszú távon is szavatolni kell, hogy elkerülhető legyen egy újabb orosz agresszió.
46 ukrán drónt lőttek le egy éjszaka alatt - Vasútállomást is eltaláltak, egy embert kórházba vittek
Ukrán dróntámadás ért egy vasútállomást az oroszországi Voronyezs régióban, melyben egy vasúti alkalmazott megsérült és egy elektromos vezeték megrongálódott - közölte a régió kormányzója vasárnap.
Alexander Gusev a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül számolt be az éjszakai támadásról:
Előzetes információk szerint az ukrán dróntámadásban egy vasútállomás pályakarbantartója sérült meg, akit kórházba szállítottak.
A kormányzó elmondása szerint a támadás eleinte fennakadást okozott a vonatközlekedésben, de vasárnap reggelre a menetrend helyreállt.
Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy kilenc drónt lőttek le a délnyugat-oroszországi Voronyezs régió felett az éjszaka folyamán. Így összesen 46 ukrán drónt semmisítettek meg az tegnap este, mindegyiket Moszkvától nyugatra fekvő régiókban.
Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak
Meglepő diplomáciai gesztusra került sor: Melania Trump, az Egyesült Államok jelenlegi first ladyje nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz.
Olyan ellentámadásba kezdett Ukrajna, hogy az oroszok csak hátrálni tudnak a fontos frontvonalon
Az ukrán fegyveres erők 1-2,5 kilométert nyomultak előre a Szumi megyei észak-szlobozssanai frontszakasz egyes területein – írta meg az Ukrainska Pravda az ukrán vezérkarra hivatkozva.
A frontkatonák üzentek Trumpnak: „továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk”
Az ukránok dühösen reagáltak Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök alaszkai találkozójára, ahol az amerikai elnök nem támogatta a tűzszünetet az ukrajnai háborúban, és vörös szőnyeges fogadtatásban részesítette az orosz elnököt.
Megszólaltak Ukrajna legeltökéltebb szövetségesei: „még több fegyvert küldünk”
A Balti és Északi országok vezetői megerősítették Ukrajna támogatását és üdvözölték Trump elnök erőfeszítéseit az orosz agresszió befejezésére – számolt be a Reuters.
Putyin meglepő új kijelentést tett a Trumppal folytatott tárgyalásáról
Vlagyimir Putyin orosz elnök hasznosnak értékelte alaszkai látogatását, és kijelentette, hogy Oroszország tiszteletben tartja az Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban.
Itt vannak a részletek: ez Putyin követelése az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
A Financial Times négy bennfentes forrásra hivatkozva részleteket közölt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti tegnapi találkozón elhangzottakról. A lap szerint Oroszország Ukrajna kivonulását követeli a donyecki régióból a háború befejezéséért cserébe, a terület megszerzését követően pedig a frontvonal többi részén hajlandó lenne befagyasztani a harcokat.
Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap találkozott Alaszkában. A mai nap folyamán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hétfőn az Egyesült Államokba utazik majd, hogy találkozzon Trumppal a Fehér Házban, a New York Times szerint pedig a találkozóra európai vezetőket is meghívtak.
Donald Trump párttársai szerint már csak egy dolog kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában
Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.
Megszólalt a német kancellár Trump és Putyin találkozójáról
Friedrich Merz német kancellár üdvözölte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására a Vlagyimir Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozó után.
Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik
Volodimir Zelenszkij hétfőn Washingtonba utazik, hogy találkozzon Donald Trumppal, miután az éjszaka folyamán telefonon egyeztettett az alaszkai csúcstalálkozó főbb pontjairól az amerikai elnökkel. Ez lesz Volodimir Zelenszkij első visszatérése a Fehér Házba a februári emlékezetes találkozásuk óta - jelentette a The Guardian.
Szabályosan ünnepelnek Oroszország vezetői a Trump-Putyin találkozó után
Dmitrij Medvegyev volt elnök szerint helyreállt az orosz-amerikai kapcsolatok legmagasabb szintű egyeztetési mechanizmusa az alaszkai találkozó után, Marja Zaharova külügyi szóvivő pedig azon örömködött, hogy Oroszország már jól láthaótan nincs elszigetelve - közölte az Ukrainszka Pravda.
Elfoglalták az oroszok Kologyazit
A donyecki település az egyik utolsó védvonal a megerősített védelmű Liman város felé.
Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal
Nincs értelme fegyverszünetet kötni Oroszország és Ukrajna közt, remélhetőleg békeszerződéssel zárul majd hamarosan a háború – jelentette be Truth Socialön az amerikai elnök, Donald Trump.
Megszólalt Zelenszkij a Trump-Putyin csúcstalálkozó után – Ez most Ukrajna álláspontja
Telefonon beszélt egymással Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, röviddel azután, hogy az amerikai vezető Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Zelenszkij X-oldalán reagált a történtekre.
Szijjártó Péter reakciója a Trump-Putyin csúcsra
A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon reagált Trump és Putyin csúcstalálkozójára:
"A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért.Ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal."
Európai vezetőkkel beszélt Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap - közölték Washingtonban és Brüsszelben.
Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.
"Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel" - fogalmazott a bizottsági szóvivő.
(MTI)
Levelet kapott Putyin Donald Trump feleségétől - Egyetlen dolgot kért a first lady
Melania Trump személyes levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz az Ukrajnából elhurcolt gyermekek helyzetével kapcsolatban, amelyet Donald Trump adott át az alaszkai csúcstalálkozón.
Mi lesz most az Oroszország elleni szankciókkal? Egyértelmű választ adott Donald Trump
Két-három hétig most biztosan nem kap újabb szankciókat Oroszország az USA-tól – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak adott interjúban, röviddel a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozó után.
Csukcsföldön is megállt Putyin
Az alaszkai csúcstalálkozó után tett egy kitérőt Csukcsföldön Vlagyimir Putyin orosz elnök, az oroszországi autonóm régió vezetésével egyeztetett, főleg gazdasági dolgokról.
(TASZSZ)
Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára
Egy ballisztikus rakétát és 85 drónt indított az orosz haderő éjjel Ukrajna területe ellen – írja ma reggeli légvédelmi jelentésében az ukrán légierő.
Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen”
Semmi értelme nem volt a Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök közti találkozónak, az egész esemény „gyomorforgató, szégyenteljes és haszontalan” volt – jellemzi a helyzetet szerkesztőségi véleménycikkben a Kyiv Independent, az egyik legnagyobb nemzetközi elérésű ukrán lap.
Orosz jelentés
Megérkezett az orosz haderő reggeli jelentése az éjjeli légvédelmi tevékenységről: 29 ukrán drónt lőttek le Oroszország területe fölött, elsősorban Rosztov megyét célozta a támadás.
(TASZSZ)
Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról
Bár jót beszélgetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, érdemi áttörés nem született a tegnapi alaszkai csúcson, egyedül annyiról sikerült megállapodni, hogy folytatják a dialógust. Ezzel a kimenetellel Oroszország jár a legjobban, hiszen újabb szankciós vagy katonai nyomás nélkül tudják folytatni az Ukrajna elleni inváziót, a következő tárgyalások során pedig még jobb helyzetben lesznek. Megnéztük, mi történt a Trump-Putyin csúcson és azt is kielemeztük, mi lehet a folytatás.
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
