A legrosszabbra készülnek: bármikor kirobbanhat egy újabb, pusztító háború

"Bármelyik pillanatban" újra kirobbanhatnak a harcok Irán és Izrael között - jelentette ki hétfőn a síita állam első alelnöke, Mohammed Reza Aref, mintegy két hónappal a két ország 12 napos háborúja után.

Minden pillanatban készen kell állnunk az összecsapásra; máig sem történt még csak tűzszünet sem, inkább az összecsapások leállításáról lehetne beszélni"

- fogalmazott Aref Teheránban a nagyobb iráni egyetemek rektoraival tartott megbeszélésén.

Természetesen a vitás kérdések megoldásának létezik tárgyalásos módja is, azonban nem tudjuk, a másik fél mennyire hajlandó erre"

- tette hozzá.

Alig egy nappal korábban, vasárnap a Sarg című iráni lap idézte Mohammed Jahja Szafavit, Irán lefgőbb vallási és politikai vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a katonai tanácsadóját, aki azt mondta,

az iszlám köztársaság "a legrosszabb forgatókönyvre készül". Szafavi szintén kiemelte, hogy nincs szó valódi tűzszünetről, a két ország "a háború szakaszában van".

Nincs semmiféle protokoll, semmiféle egyezmény sem Izraellel, sem az amerikaiakkal"

- tette hozzá.

A 12 napon át tartó, több mint ezer iráni halálos áldozattal járó konfliktus június 24-én ért véget, ezt követően pedig az iráni vezetés és hadsereg többször hangoztatta Teherén felkészültségét egy esetleges újabb összecsapásra, bár leszögezte: Irán nem akar háborút.

A harcoknak Izraelben 28 halottja volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images