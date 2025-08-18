  • Megjelenítés
Állítja az orosz hírszerzés: robbantást hiúsítottak meg, ezek a végzetes terv részletei
Globál

Állítja az orosz hírszerzés: robbantást hiúsítottak meg, ezek a végzetes terv részletei

MTI
|
Portfolio
Az ukrán titkosszolgálatok által a Krími hídon tervezett újabb robbantást sikerült meghiúsítani - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). A pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata megakadályozott egy újabb kísérletet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy terrortámadást hajtsanak végre a Krími hídon egy robbanószerrel felszerelt jármű felhasználásával

- hangzott a közlemény.

Az FSZB szerint a nagy hatóerejű, házi készítésű robbanószerkezetet hordozó jármű Ukrajnából érkezett Oroszországba. A szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett mindenkit, aki szerepet vállalt a pokolgép orosz területre juttatásában, és az ügyben büntetőeljárást indított.

A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint a Chevrolet az orosz-grúz határon, az Észak-Oszétiában található Verhnyij Larsz nemzetközi határátkelőhelyen át jutott be az országba, egy magán autószállító járművön. A Krasznodari területen egy másik sofőr vette volna át a vezetést, aki anélkül hajtott volna fel a Krími hídra, hogy tudatában lett volna annak, hogy bombát szállít. Az FSZB álltása szerint az ukrán titkosszolgálatok az akaratán kívül csináltak volna belőle öngyilkos merénylőt.

Az elhárítószolgálat rámutatott, hogy idén ez már a második arra irányuló kísérlet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy nagy mennyiségű robbanóanyaggal megrakott járműveket használjanak fel robbantásra a Krími hídon. Április 2-án Bresztnél, a fehérorosz-lengyel határon a fehérorosz biztonsági erők egy több mint fél tonnányi szintetikus robbanóanyaggal megrakott mikrobuszt foglaltak le. A tervezett bűncselekmény részvevőit őrizetbe vették, köztük a sofőrt, aki szintén nem volt tisztában öngyilkos "küldetésével".

Kapcsolódó cikkünk

Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna 152 mm Howitzer 2A65 Msta-B
Globál
Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility