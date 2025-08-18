Bell: "ha Putyin tanácsadója lennék, azt mondanám, támadjon tovább"

Oroszország részéről nem sok értelme van a katonai műveletek leállításának, így egyelőre nem várható a háború befejezése sem – véli Sean Bell, a Sky News biztonságpolitikai szakértője.

„Legyünk brutálisan őszinték – miért állna most meg Oroszország? Putyin jól áll. Ha Putyin katonai tanácsadója lennék, azt mondanám neki, hogy menjen tovább”

– mondta a brit elemző.

Úgy látja, Trumpnak meg lenne minden eszköze arra, hogy térdre kényszerítse az orosz elnököt az olajpiac szigorú szankcionálásán keresztül, de mégsem él ezzel az eszközzel. Sőt, megjegyzi, hogy ironikus módon Putyint lényegében erősebbé tette eddig, hiszen az alaszkai csúcstalálkozóval kiemelte a nemzetközi elszigeteltségből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images