CNN: a hidegháború óta nem volt olyan kulcsfontosságú nap, mint a mai

A mai találkozó kulcsfontosságúnak bizonyulhat a 2022-ben kirobbant háború lezárásában, mi több, az amerikai médium szerint

A találkozó Európa biztonságának és a nyugati szövetségnek is az egyik legkritikusabb napja lehet a hidegháború vége óta.

Az amerikai-európai-ukrán csúcs ugyanakkor Trump őszinte szándékait és képességét is próbára teszi, hogy a háborúzó feleket olyan megoldás felé tudja-e terelni, amely valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni - írja a a CNN munkatársa, Stephen Collinson.

Trump pénteki, Vlagyimir Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozója után Steve Witkoff, az amerikai elnök megbízottja a CNN-nek azt állította, Oroszország hajlandó belemenni abba, hogy a Nyugat garantálja Ukrajna háború utáni biztonságát, és kész jelentős területcserékre is.

Európai tisztviselők azonban arról tájékoztatták a CNN-t, hogy

Putyin azt követelte, Ukrajna adja át a kelet-ukrajnai Donbasz régiót,

amit Zelenszkij számára politikai, alkotmányos, gazdasági és stratégiai okokból szinte lehetetlen elfogadni.

Az amerikai és az orosz delegációkon kívül senki sem tudja biztosan, mi történt Alaszkában, de Trump vasárnap a Truth Socialön belengette, „nagy előrelépés” történt. Aztán a Fox News-nak adott interjújában figyelmeztette Ukrajnát:

Kössenek megállapodást. Oroszország egy nagyon nagy hatalom, ők pedig nem.

Mint mi is megírtuk, az amerikai elnök amerikai idő szerint vasárnap este a közösségi médiában arról írt, hogy "Zelenszkij elnök szinte azonnal véget vethetne a háborúnak Oroszországgal, ha akarná, vagy folytathatja a harcot", és megismételte Oroszország álláspontját, miszerint Ukrajna soha nem csatlakozhat a NATO-hoz.

Ez aggodalmat keltett Kijevben és más európai fővárosokban, hogy Trump megpróbálhatja ráerőltetni Zelenszkijre Putyin elképzeléseit,

és ha az ukrán vezető elutasítja ezt, Trump Kijevet hibáztatja majd és teljesen kihátrál a konfliktus megoldásából.

A CNN szerint mindennek tükrében a hétfői fehér házi találkozó kulcskérdése, hogy

Trump semleges közvetítőként lép-e fel,

aki Ukrajnát, európai támogatóit és Oroszországot olyan közös nevezőre hozza, hogy a felek fájdalmas engedményeket tudjanak tenni, vagy az USA Oroszország oldalára áll Ukrajnával és Európával szemben.

Európa ugyanakkor továbbra is szkeptikusabb a Fehér Háznál Putyin Trumpnak tett állítlagos ígéreteivel kapcsolatban. Macron szombaton az X-en azt írta, hogy "elengedhetetlen levonni a tanulságokat az elmúlt 30 évből, különösen Oroszország jól megalapozott hajlamából, hogy nem tartja be saját kötelezettségvállalásait".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images