Döbbenetes számot mondtak be ukrán katonai bloggerek: ez aztán nem túl biztató a Kreml számára
Döbbenetes számot mondtak be ukrán katonai bloggerek: ez aztán nem túl biztató a Kreml számára

Portfolio
Az ukrán DeepState katonai elemzőcsoport jelentése szerint a háború elmúlt 1010 napja alatt Ukrajna területének kevesebb mint egy százalékát foglalta el Oroszország - szemlézte az Ukrajinszka Pravda.

A DeepState számításai szerint 2022. november 12-től kezdődően (amikor 108 651 négyzetkilométer volt megszállva) máig bezárólag (114 493 négyzetkilométer) az orosz haderő összesen 5 842 négyzetkilométernyi ukrán területet foglalt el.

Ez Ukrajna nemzetközileg elismert határai szerinti területének mindössze 0,96781%-a,

azaz kevesebb, mint egy századrésze.

Az elemzőcsoport kifejtette, az invázió első napjaiban az oroszok jelentős területeket szereztek meg, azonban ezek számottevő részét visszafoglalta Ukrajna az északi, valamint a harkivi és herszoni hadműveletek során.

