Döbbenetes számot mondtak be ukrán katonai bloggerek: ez aztán nem túl biztató a Kreml számára

A DeepState számításai szerint 2022. november 12-től kezdődően (amikor 108 651 négyzetkilométer volt megszállva) máig bezárólag (114 493 négyzetkilométer) az orosz haderő összesen 5 842 négyzetkilométernyi ukrán területet foglalt el.

Ez Ukrajna nemzetközileg elismert határai szerinti területének mindössze 0,96781%-a,

azaz kevesebb, mint egy századrésze.

Less than 1% of Ukrainian territory has been occupied by the enemy in the last 1010 days of the full-scale war between Russia and Ukraine.Enemy occupied 5842 sq. km of Ukrainian territory in the period of November 12th, 2022 (114,489 sq. km was under occupation on that date) to… pic.twitter.com/pgz4Cfdvc0 https://t.co/pgz4Cfdvc0 — DeepState UA (@Deepstate_UA) August 17, 2025

Az elemzőcsoport kifejtette, az invázió első napjaiban az oroszok jelentős területeket szereztek meg, azonban ezek számottevő részét visszafoglalta Ukrajna az északi, valamint a harkivi és herszoni hadműveletek során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images