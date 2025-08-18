Elárulta az európai nagyhatalom, hogy hajlandó-e katonákat küldeni Ukrajnába a béke érdekében

Wadephul hangsúlyozta, hogy Berlinnek "fontos szerepet" kell játszania egy jövőbeli békefenntartó misszióban, továbbá elismerte, hogy Ukrajna biztonsági garanciákra szorul,

ugyanakkor kizárta a német haderő ukrajnába küldését.

A Bundeswehr már állomásoztat egy dandárt Litvániában. További német katonák Ukrajnába küldése valószínűleg túl nagy terhet jelentene számunkra

- fogalmazott a külügyminiszter az N-TV német hírcsatornának adott nyilatkozatában.

Ezzel szemben John Healey brit védelmi miniszter nemrég kijelentette, a brit kormány "kész csapatokat küldeni" Ukrajnába, amennyiben sikerül tűzszünetet elérni.

Dainius Žikevičius, a litván elnök tanácsadója arról beszélt, hogy a balti kis ország ugyanannyi békefenntartó katonát küldene Ukrajnába, mint amennyivel a NATO afganisztáni békefenntartó missziójához járult hozzá, ami pár száz egyenruhást jelenthet.

A Németországot is sora közt tudó, Ukrajnát támogató "tettre készek koalíciója" tegnap egy nyilatkozatban megerősítette, hogy készek biztonsági erőket telepíteni Ukrajnába közvetlenül a harcok befejezését követően.

