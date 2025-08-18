  • Megjelenítés
Elárulta az európai nagyhatalom, hogy hajlandó-e katonákat küldeni Ukrajnába a béke érdekében
Globál

Elárulta az európai nagyhatalom, hogy hajlandó-e katonákat küldeni Ukrajnába a béke érdekében

Portfolio
Németország egy potenciális békefenntartó misszió keretében nem fog csapatokat küldeni Ukrajnába az orosz-ukrán háború esetleges lezárását követően - jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint.

Wadephul hangsúlyozta, hogy Berlinnek "fontos szerepet" kell játszania egy jövőbeli békefenntartó misszióban, továbbá elismerte, hogy Ukrajna biztonsági garanciákra szorul,

ugyanakkor kizárta a német haderő ukrajnába küldését.

A Bundeswehr már állomásoztat egy dandárt Litvániában. További német katonák Ukrajnába küldése valószínűleg túl nagy terhet jelentene számunkra

- fogalmazott a külügyminiszter az N-TV német hírcsatornának adott nyilatkozatában.

Ezzel szemben John Healey brit védelmi miniszter nemrég kijelentette, a brit kormány "kész csapatokat küldeni" Ukrajnába, amennyiben sikerül tűzszünetet elérni.

Dainius Žikevičius, a litván elnök tanácsadója arról beszélt, hogy a balti kis ország ugyanannyi békefenntartó katonát küldene Ukrajnába, mint amennyivel a NATO afganisztáni békefenntartó missziójához járult hozzá, ami pár száz egyenruhást jelenthet.

A Németországot is sora közt tudó, Ukrajnát támogató "tettre készek koalíciója" tegnap egy nyilatkozatban megerősítette, hogy készek biztonsági erőket telepíteni Ukrajnába közvetlenül a harcok befejezését követően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

