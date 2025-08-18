Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, egy asztalnál az EU és a NATO nagyágyúi - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

"6 háborút zártam le 6 hónap alatt, az egyik potenciális nukleáris katasztrófa volt, közben azt olvasom és hallom a Wall Street Journalen és máshol, akiknek fogalmuk sincs semmiről, hogy mindent rosszul csinálok az orosz-ukrán KÁOSZBAN, ami Álmos Joe Biden háborúja, nem az enyém."

Én azért vagyok itt, hogy lezárjam, ne elhúzzam.

Eleve SOHA nem történt volna ez meg, ha én lettem volna az elnök. Pontosan tudom, mit csinálok és nem kell az olyan emberek segítsége, akik ezeken az ostoba konfliktusokon dolgoztak éveken át és soha semmit nem tudtak tenni azért, hogy lezárják őket. Ők "OSTOBA" emberek, akiknek nincs meg a magukhoz való eszük, intelligenciájuk, nem értenek semmit és csak nehezebbé teszik az O/U katasztrófa MEGOLDÁSÁT."

Az én pehelysúlyú és irigy kritikusaim ellenére meg fogom oldani - mindig megoldom!!!

"DJT elnök"

- ezt írta ki Truth Socialre az amerikai elnök röviddel a Zelenszkijjel való találkozó előtt.